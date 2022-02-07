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Украинец продал 5 копеек за 10 тысяч гривен: нумизмат рассказал, чем особенна монета (ФОТО)

5 копеек 1992 года были отчеканены на итальянском монетном дворе

сегодня, 12:46 comments1098
Автор:

Елизавета Черных
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6 февраля на профильном аукционе Violity была продана редкая монета номиналом в 5 копеек разновидностью 1.1ААк, датированная 1992 годом. Продавец со Львова выручил за нее 10 300 гривен. Об этом рассказал нумизмат Виталий Ткач на своем сайте. 

Украинец продал 5 копеек за 10 тысяч гривен: нумизмат рассказал, чем особенна монета (ФОТО)

Украинец продал 5 копеек за 10 тысяч гривен - фото из открытых источников

Специалист отметил, что особенностью 5 копеек является крупная насечка на гурте (ребрах). В обыкновенных монетах, не представляющих ценности, насечка мелкая. 

На сайте отмечается, что 5 копеек 1992 года были отчеканены на итальянском монетном дворе. По ошибке часть таких монет были изготовлены в кольце для местной монеты в 200 лир, которая также имеет крупную насечку. 

Украинец продал 5 копеек за 10 тысяч гривен: нумизмат рассказал, чем особенна монета (ФОТО) - фото 2

Всего в Италии было отчеканено 446 миллионов экземпляров таких монет, однако сколько из них имеют "неправильную" насечку неизвестно. Нумизмат отметил, что на профильных онлайн-аукционах такие лоты встречаются редко. За прошедшие пару лет специалисту удалось найти порядка 10 объявлений о продаже 5 копеек с крупной насечкой. Их оценивали от 4500 до 6500 гривен. 

Виталий Ткач также напомнил, что редкими являются и 5 копеек 1992 года, имеющие тонкий средний зуб трезубца. Их можно продать в тысячи раз дороже номинала – до 3600 гривен. 

Отмечается, что 5 копеек были выведены из обращения в Украине в 2019 года. Однако украинцы часто находят эти копейки в своих копилках, и не исключено, что какая-то из них может оказаться редкой. 

"Ищите или крупную насечку на гурте, или узкий средний зуб трезубца", — добавил нумизмат. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что украинскую монету продают за 500 долларов: в чем ее особенность. 


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Источник: https://monety-yagidky.com.ua/news/lvivianin-prodav-5-kopiyok-1992-roku?fbclid=IwAR10TPGAlHiJxXBAZubA9lh5QRdlc1Bh2dgD6V4os1YcGPQxlnYmWzyOqeU
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