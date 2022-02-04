Украинскую монету продают за 500 долларов: в чем ее особенность (ФОТО)

На электронном аукционе Violity разместили объявление о продаже 25 копеек, датированных 1995 годом. Продавец указал цену в 14 тысяч гривен (более 500 долларов).

Украинскую монету оценили в 500 долларов - фото из открытых источников

Автор объявления отметил, что разновидность монеты — 1(1)БАм. По данным профильного портала Monety, такие экземпляры встречаются крайне редко. Главным отличием такой монеты является четко выраженная фаска по краю штампа. При этом некоторые нумизматы отмечают, что таких монет и вовсе не существует.

К слову, портал отмечает, что 25 копеек 1995 года входят в перечень мелочи, которая продается в тысячи раз дороже номинала.

Продавец отметил, что монета изготовлена из латуни, а дефектов на ней не обнаружено.

Пока что никто не сделал ставку на онлайн-аукционе, но за лотом следят 80 человек, которых могло заинтересовать данное предложение.

Отметим, что перед продажей или покупкой монеты, необходимо удостовериться в ее ценности и установить настоящую стоимость. Следует помнить, что некоторые экземпляры монеты были отчеканены специально, чтобы заработать на нумизматах.

Напомним, что недавно на продажу выставили еще одни редкие 25 копеек, которые датированы 1992 годом. Стартовая цена монеты составила 14 тысяч гривен. Ее особенностью является разновидность 5.1ДАг, которая встречается довольно редко.

Кроме того, на аукционах часто продают монеты, имеющие брак. Например, неправильное соотношение аверса к реверсу или копейки с перевернутым гербом на обратной стороне. Так, за металлическую гривну удалось выручить 10 тысяч гривен.

Ранее на портале "Комментарии" - За редкую монету в Украине можно выручить 45 тысяч гривен.





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