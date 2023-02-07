Обменникам разрешат показывать курс, а от гривны не окрепнет, - Гетманцев

Надеяться на возвращение курса гривны к довоенному уровню бесполезно, однако переживать по поводу ее крутого пике тоже не стоит. Такое мнение выразив в интервью "Українським Новинам" народный депутат, глава Комитета финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев, пишут "Комментарии".



Довоенного курса гривны ожидать не стоит, а вот работа обменников может улутшиться

До полномасштабного вторжения курс гривны колебался в пределах 27 грн за доллар, но даже самые оптимистичные прогнозы не ведут к укреплению гривны в 2023 году до такого уровня."Я никогда не занимаюсь прогнозами курса, но могу вам объяснить логику, по которой я делаю прогнозы для себя. У нас с вами есть инфляция в размере 26% за прошлый год, и это уже не играется. Это уже инфляция, которая есть, она реальна. Зафиксировав курс в начале войны, мы минимизировали развитие девальвационно-инфляционной спирали. А пока продолжается война, давление на курс будет сохраняться. Однако если международная помощь будет поступать в таких же объемах, я не вижу веских предпосылок для существенной коррекции официального курса. Я не вижу оснований для существенного проседания курса, но и не вижу оснований для того, чтобы курс вернулся к довоенному периоду. Такого не будет", – резюмирует Гетманцев. По его словам, 10% разница в курсе между Нацбанком и рыночным абсолютно нормальная ситуация. Здесь нет никаких шоков и проблем.

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Что касается запрета обменникам показывать курс и возможности снять это табу, то здесь ситуация более оптимистичная.

"Решение НБУ о запрете стало реакцией на то, что некоторые обменники раскатывали курс своими анонсами, повышая свою маржу и раскачивая ситуацию с курсом. Курсообразование в войну особенно чувствительно к ожиданиям. Само собой это триггер для роста курса, — говорит председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. – Когда обменники упорядочили рынок обмена наличных денег, то ситуация стабилизировалась. Наличный рынок составляет 1/6 всего валютного рынка. Основной валютный рынок – безналичный. Выходит, что хвост виляет собакой".

Такие триггеры, Гетманцев называет знаковыми вещами, и своеобразную манипуляцию обменников общественным мнением. Ведь предопределяют спрос на валюту, когда этот спрос не обусловлен экономическими, а психологическими факторами. Однако считает, что после окончания войны такой запрет снимут.

Как писали "Комментарии", с 24 февраля Национальный банк зафиксировал курс гривны к доллару на уровне 29,25, а с 21 июля девальвировал нацвалюту на 25%, установив курс 36,56 грн/долл. До широкомасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс. Учитывая, что в условиях военной агрессии украинская экономика находится в очень тяжелом состоянии, говорить о переходе к плавающему курсообразованию с 2023 года преждевременно. А возможность перехода к более предметным дискуссиям о плавающем курсе лежит лишь в плоскости военных и геополитических успехов нашего государства.