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Одна из криптовалют начала быстро расти в цене: при чем тут Илон Маск

Рыночная капитализация Dogecoin сейчас составляет 26,45 миллиарда долларов

сегодня, 11:56
Автор:

Денис Подставной
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Курс криптовалюты Dogecoin за последние сутки показывает рост. Об этом пишет издание IXBT. 

Одна из криптовалют начала быстро расти в цене: при чем тут Илон Маск

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Сегодня, 14 января, известный американский миллиардер Илон Маск официально подтвердил, что производитель электромобилей Tesla начала принимать криптовалюту Dogecoin в качестве платы за некоторую свою продукцию, а именно вещи с символикой бренда (мерч). 

Ранее Маск рассказывал, что Tesla внедрит такой способ оплаты в виде эксперимента.

Согласно данным в материале, в связи с заявлением предпринимателя, цена Dogecoin начала показывать рост. В настоящее время стоимость одной такой монеты составляет 0,2 доллара. Это означает, что за последние сутки курс данной криптовалюты вырос на более чем 30%. 

Рыночная капитализация Dogecoin сейчас составляет 26,45 миллиарда долларов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что курс доллара достиг наибольшего падения за год. Индекс доллара снизился примерно на 1,14% в неделю. Такое изменение собирается остановить рост, длившийся около полу года. Отмечается, что инфляция в США была самой высокой с начала 1980-х годов. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что полицейское сопровождение, ежедневные Covid-тесты и роботы-повара. Что происходит в Пекине перед Олимпиадой. Более 2000 международных спортсменов приедут в Китай на Игры. В отличие от прошлых летних Игр в Токио, периметры пекинского "замкнутого цикла" закрыты и охраняются. На этой неделе у входа в Главный медиа-центр полиция охраняла запертые ворота. Попав внутрь, люди уже не могут уехать, пока не пройдут карантин.


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Источник: https://www.ixbt.com/news/2022/01/14/dogecoin-30-tesla.html
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