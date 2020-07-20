Официальный доллар в Украине продолжает рекордно дорожать

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 21 июля на уровне 27,60 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 31,59 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день упал на 24 копейки – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 27,36 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 34 копейки – по состоянию на 20 июля курс был установлен на уровне 31,25 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 21 июля. Стоимость золота установлена на уровне 50 103,17 грн за унцию, что на 654,63 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 541,27 грн за унцию – на 15,83 грн больше, чем на 20 июля. Стоимость платины во вторник будет на уровне 23 486,05 грн за унцию, что на 763,35 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер понедельника составляет 9180,3 долл.

Напомним, издание Forbes опубликовало список самых богатых бизнесменов за 2020 год, который уже в третий раз возглавил основатель интернет-магазина Amazon Джеф Безос. Новый рейтинг опубликован в последнем выпуске журнала.

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