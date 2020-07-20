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Forbes назвал богатейших людей за 2020 год

В 2020 году Джефф Безос и Уоррен Баффет потеряли, а не преумножили, но все равно остаются многолетними лидерами рейтинга богачей

сегодня, 14:42
Автор:

Екатерина Белоброва
Forbes назвал богатейших людей за 2020 год

Авторитетное издание Forbes опубликовало список самых богатых бизнесменов за 2020 год, который уже в третий раз возглавил основатель интернет-магазина Amazon Джеф Безос.  Новый рейтинг обпубликован в последнем выпуске журнала.

Итак, в 2020 году Безос утратил $1,8 млрд,  в результате чего размер состояния 56-летнего предпринимателя составляет  $113 млрд и ставит его на голову віше всех остальных сверх успешных бизнесменов. 

Следующую строку рейтинга богачей в 2020 году ожидаемо занял 65-летний глава корпорации Microsoft Билл Гейтс, который потерял $1,5 млрд и на сегодня его состояние оценивается в $98 млрд. 

Тройку лидеров замыкает французский владелец бизнес-империи модных домов Christian Dior, Louis Vuitton и Sephora Бернар Арно. Сегодня 71-летний дизайнер и коллекционер обладает состоянием в $76 млрд, хотя до эпидемии коронавируса на время становился самым богатым человеком мира. Экономический кризис пошатнул стабильность высоких доходов от спроса в Европе, Америке и Азии, но семейный бизнес Арно продолжает занимать ведущие позиции.

Пожалуй, наиболее знаменитый миллиардер, благодаря своему старейшему статусу - 90-летний Уоррен Баффет, утратил в 2020 году $15 млрд также в связи с коронавирусной эпидемией, но стал четвертым миллиардером с состоянием в $67,5 млрд. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что 2019 год стал рекордно благоприятным для появления новых миллиардеров по всему миру.


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