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Окончательно: Верховный суд поставил точку по делу ПриватБанка

Верховный суд Украины завершил рассмотрение долгосрочного «дела Дубилета» и принял решение

сегодня, 18:41
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Автор:

Моесеенко Валентина

Бывшие владельцы ПриватБанка ни при каких обстоятельствах не смогут вернуть перешедшие в собственность государства акции банка. Об этом написал в Facebook глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный, рассказывают "Комментарии".

Окончательно: Верховный суд поставил точку по делу ПриватБанка

Государство на законных основаниях владеет всеми акциями ПриватБанка

"Сегодня Верховный Суд поставил точку по делу, которое длится уже несколько лет. Вы наверняка знаете его как дело Александра Дубилета, экспредседателя правления ПриватБанка", — информирует Пышный.


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Большая Палата Верховного Суда приняла решение оставить в силе определение суда первой инстанции. Ею было закрыто производство по делу о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка, в результате которых государство приобрело в собственность 100% акций банка в декабре 2016 года.

"Это означает, что суд признал правомерным применение по этому делу норм Закона Украины № 590-ІХ, что делает невозможными любые дальнейшие попытки отыграть назад, — объясняет глава НБУ. — И даже больше – это значит, что кроме дела Дубилета будет закрыто еще более 40 подобных судебных дел. Их инициировали бывшие владельцы, чтобы незаконно вернуть себе ПриватБанк. И это в то время, когда государство потратило на спасение банка от финансового краха, вызванного действиями тех же бывших собственников, более 155 миллиардов гривен".

Как писали "Комментарии" ранее, в январе 2023 года бывший акционер отказался от иска из-за bail-in. Хозяйственный суд Киева закрыл производство по делу по иску бывшего акционера ПриватБанка Олега Гороховского, соучредителя Monobank.

На страницах "Комментариев" говорилось и о следствии , которое тянется с 2016 г. относительно председателей и правления ПриватБанка Александра Дубилета . Расследовались следующие случаи : списание обязательств зарубежных фирм, незаконный перевод долгов определенных компаний на компанию, подконтрольную Приват Банку ( после этого долги взыскать было уже невозможно). Ущерб, нанесенный незаконной деятельностью, составил почти 315 млн долл., что, по курсу по состоянию на декабрь 2016 г., составляло более восьми млрд грн. Подозрение в злоупотреблении и растратах было объявлено следователями НАБУ Александру Дубилету в феврале 2021 г.

Напомним, что ранее издание "Комментарии" публиковало мнение эксперта с оценкой дела Александра Дубилета . С ней можно ознакомиться по ссылке.

 



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Источник: https://www.facebook.com/pyshnyy/posts/pfbid02z53HNgwdu5SzuXSaTRCE8vap8bRVe8f6FUePe7La8C7nFs6UTF1rgjxJGWQWwMsPl?__cft__[0]=AZU6BBFK5R-UFX7ao14u8fW-nShXT2_mH2REJbUWO8Rt4N9zoMgxJMRXSIegWeFQnb1Ns9nxQK2pUynvZPL-YJmToKHMpLtpHZVHakgdH9p6RiOvdhMBHd2Q_pMAvuW17Jc&
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