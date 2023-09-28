Основные должники НБУ - их фамилии знает вся страна

Как передает портал "Комментарии", Нацбанк Украины обнародовал список самых злостных должников, которые задолжали НБУ довольно солидные суммы.

Деньги. Фото из открытых источников

По информации НБУ, больше всего задолжал Олег Бахматюк, а именно 10,6 млрд гривен. На втором месте среди самых топовых должников Дмитрий Фирташ. Он должен Нацбанку 10,4 млрд гривен. На третьем месте Игорь Коломойский с долгом в 7,7 млрд гривен. На четвертом месте Константин Жеваго с долгом в 6,7 мдрд гривен. И замыкает первую пятерку злостных должников Николай Лагун, имея долг в 6 млрд гривен.

Как видно из этого списка, все должники люди далеко не бедные, имеют активы, которые во много раз превышают те долги, которые они на сегодняшний день имеют перед НБУ.





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