Отдых в Египте подорожает: названо причины

По словам вице-президента Ассоциации туристических агентств Максима Дерезы, открытие египетских границ для российских туристов и государственное регулирование стоимости проживания в четырех- и пятизвездочных отелях спровоцируют увеличение стоимость отдыха в Египте. Такой информацией эксперт поделился в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".



Отдых в Египте подорожает - фото из открытых источников

"Думаю, эти два фактора – административное регулирование цены плюс возврат российского туриста на египетские курорты – увеличит стоимость продукта. Но все равно будут горячие предложения, потому что египетское направление – это чартерное направление", — сказал специалист.

Дереза также добавил, что на протяжении курортного сезона есть провальные даты, на которые всегда можно найти выгодные предложения. В случае, когда отдыхающие желают сэкономить, то могут отправиться в Египет в момент снижения цен.

Эксперт отметил, что выступает за рост цен на отдых на популярном курорте, поскольку в последнее время в Египте отмечается кризис на туристическом рынке, а в отелях цены ниже из-за качества сервиса. Из-за этого от туристов поступает множество различных жалоб.

Напомним, что РФ возобновила авиасообщение с Египтом, которое прервали в ноябре 2015 года в связи с крушением авиалайнера над Синайским полуостровом. В июле нынешнего года российский лидер Владимир Путин отметил указ о запрете полетов на курорты страны.

В то же время египетское правительство приняло решение ввести минимальные цены на размещение отдыхающих в четырех- и пятизвездочных отелях, чтобы гарантировать качественный уровень обслуживания постояльцев. Нововведение вступит в силу с 1 ноября.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Египте змея убила людей, которые находились с ней в автомобиле.







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