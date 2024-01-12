Отели в кредите: хорватские журналисты опровергли «сенсацию» о бизнесе Татьяны Глиняной

Татьяна Глиняная, занимающаяся обеспечением питания ВСУ, в Хорватии ведет бизнес-деятельность уже около 10 лет. В Украине ей принадлежит компания, у которой есть действующие договоры с МОУ. А в конце прошлого года она стала инвестором хорватской компании, владеющей тремя мини-гостиницами. Эти данные стали поводом для сенсации и упреков в адрес Глиняной со стороны украинских медиа "в получении сверхприбылей от государственных подрядов". Утверждалось, что именно они якобы и позволили ей совершить приобретение хорватских активов. Однако в Хорватии эти данные опровергли. Издание "Slobodna dalmacija" по поводу ситуации сообщило о таком.

Хорватские журналисты опровергли обвинения в адрес Татьяны Глиняной. Фото из открытых источников

Во-первых, как пишет газета, Глиняная не покупала четырех отелей, а приобрела долю в хорватской компании, владеющей тремя мини-гостиницами.

Во-вторых, покупка была проверена и согласована Национальным банком Хорватии.

В третьих, средства для соглашения не поступали из Украины, а были получены от операций с финансовыми инструментами. Скорее всего, речь идет о ценных бумагах. Но при этом, как утверждается, у компаний Глиняной в Хорватии возникли значительные кредитные обязательства. И при таких условиях покупка активов, очевидно, происходила в кредит.

"Госпожа Глиняная купила доли в бизнесе компаний в Хорватии, владеющих тремя гостиницами, не на деньги, заработанные в Украине в бизнесе с Министерством обороны, а из-за деятельности, не имеющей никакого отношения к этой сфере. Все средства, полученные Глиняной в Украине на основе договорных отношений с МОУ, остаются в Украине. Хорватский бизнес финансировался за счет доходов от реализуемых соглашений с финансовыми инструментами при поддержке деловых партнеров за пределами и не связанных с Украиной, и значительная часть из них – заемные средства (кредиты)", — пишет газета со ссылкой на общение с хорватским юристом Марио Вукович.

"Slobodna dalmacija" отмечает, что у Глиняной хорошая деловая репутация, ее бизнес в Украине обеспечивает рабочими местами более 500 человек, а в Хорватии — 79.

"И как неправильно указано в злонамеренных газетных статьях, в отношении нее не ведется никакого расследования или рассмотрения, и она не была признана виновной в совершении уголовного преступления", — говорится в материале.

Напомним, в украинских СМИ поначалу утверждалось, что Татьяна Глиняная якобы купила в Хорватии 4 гостиницы благодаря контрактам с Минобороны. Эти данные не нашли своего подтверждения.