Отставка главы НБУ: о чем говорят такие перемены – к чему они могут привести

Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что покидает пост "в силу причин, связанных со здоровьем". Нардеп Ярослав Железняк уверяет, что новым главой НБУ станет экс-руководитель Ощадбанка Андрей Пышный. О чем говорят подобные перемены? К чему они могут привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Кирилл Шевченко. Фото: из открытых источников

Смена руководителя на позиции главного банкира страны вряд ли способно внести какие-либо перемены в ближайшей перспективе в экономике нашей страны

Экономист, сооснователь "Студии Здравого Смысла" и "Рух Україна 30+" Андрей Гарнат размышляет так:

"Уход главного банкира – это лишь внешний технический фактор проявления процессов, которые незримо для большинства граждан происходят внутри банковского сектора, и тон, который задает Национальный банк".

По словам эксперта, в финансовой сфере Украины уже несколько каденций кряду пир правят спекулянты.

"И, похоже, руководство главного регулятора (НБУ) тому способствует по своей доброй воле и интересу, – считает Андрей Гарнат. – Использование таких тонких инструментов монетарной политики как краткосрочные и долгосрочные кредиты рефинансирования банков, депозитные сертификаты, облигации внешнего государственного займа, давно является звеном в цепочке финансовых спекуляций как внешних, так и внутренних игроков. Цель – получение максимальной прибыли, не взирая на последствия. Тогда как Нацбанк, помимо макроэкономической стабильности, должен обеспечивать, в связке с Минфинансов и Минэкономики, комплексные условия для роста экономики, развития реального сектора и экспансии экономики на внешние рынки".

Эксперт констатирует: смена руководителя на позиции главного банкира страны в текущей парадигме фискальной и монетарной политики, а также проявленного отношения государства к бизнесу, вряд ли способно внести какие-либо существенные перемены в ближайшей перспективе в экономике нашей страны, которая, подчеркивает Андрей Гарнат, еще со времен предвыборных обещаний текущей власти и "корона-кризиса", ждет более радикальных, продуманных и экономически обоснованных действий, направленных на восстановление экономики, рост ВВП выше статистической погрешности и реального подъема благосостояния граждан.

Глава НБУ – просто исполнитель, менеджер

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что никаких особых перемен в связи с уходом Шевченко не предвидится.

"В НБУ, да и практически везде, работает общий аппарат, а не один человек. Так что ничего не поменяется, включая монетарную политику", – поясняет он.

По словам Александра Охрименко, любой глава НБУ будет придерживаться курса, заданного правительством и Офисом президента.

"У нас ходят мифы, будто руководство Нацбанка чуть ли не самостоятельно в принятии своих решений. Я вас умоляю! Глава НБУ – просто исполнитель, менеджер. Есть установка – держать курс. И он исполняет. Делает те же валютные интервенции и так далее", – констатирует эксперт.

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