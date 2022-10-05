Отставка главы НБУ: о чем говорят такие перемены – к чему они могут привести

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Кравцев Сергей
Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что покидает пост "в силу причин, связанных со здоровьем". Нардеп Ярослав Железняк уверяет, что новым главой НБУ станет экс-руководитель Ощадбанка Андрей Пышный. О чем говорят подобные перемены? К чему они могут привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Кирилл Шевченко. Фото: из открытых источников
Экономист, сооснователь "Студии Здравого Смысла" и "Рух Україна 30+" Андрей Гарнат размышляет так:
По словам эксперта, в финансовой сфере Украины уже несколько каденций кряду пир правят спекулянты.
Эксперт констатирует: смена руководителя на позиции главного банкира страны в текущей парадигме фискальной и монетарной политики, а также проявленного отношения государства к бизнесу, вряд ли способно внести какие-либо существенные перемены в ближайшей перспективе в экономике нашей страны, которая, подчеркивает Андрей Гарнат, еще со времен предвыборных обещаний текущей власти и "корона-кризиса", ждет более радикальных, продуманных и экономически обоснованных действий, направленных на восстановление экономики, рост ВВП выше статистической погрешности и реального подъема благосостояния граждан.
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что никаких особых перемен в связи с уходом Шевченко не предвидится.
По словам Александра Охрименко, любой глава НБУ будет придерживаться курса, заданного правительством и Офисом президента.
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