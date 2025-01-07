Партнеры оказали рекордную помощь: Нацбанк увеличил свои резервы до $43,8 млрд.

По состоянию на 1 января 2025 года международные резервы Украины составили рекордные $43,79 миллиарда, что является новым историческим достижением. миллиарда.

Этот рост связан со значительными валютными поступлениями от международных партнеров, превысивших объем чистой продажи валюты Национальным банком и долговые выплаты Украины в иностранной валюте.

В частности, в декабре на валютные счета правительства в НБУ поступило $9,46 млрд, из которых:

· $4,41 млрд были получены в виде макрофинансовой помощи от ЕС;

· $3,94 млрд – от Всемирного банка, в том числе через механизм DPL от США, Великобритании и Японии;

· $1,09 млрд – от Международного валютного фонда (МВФ);

· $25,9 млн – от других международных кредиторов.

В то же время правительство Украины осуществило выплаты за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в размере $132,6 млн, в частности:

· $75,2 млн – долг перед Всемирным банком;

· $4,5 млн – долг перед ЕБРР;

· $52,9 млн – долг перед другими международными кредиторами.

Дополнительно Украина уплатила $252 млн МВФ.

Национальный банк продал на валютном рынке $5,31 млрд, а вернул в резервы лишь $0,4 млн. Таким образом, чистая продажа валюты в декабре составляла $5,31 млрд, что почти вдвое больше по сравнению с ноябрем.

В Нацбанке пояснили, что увеличение валютных интервенций является следствием традиционного сезонного роста расходов государственного бюджета и бизнес-операций в конце года.

Кроме того, на рост резервов повлияла переоценка финансовых инструментов, которая произошла из-за изменения рыночных цен и курсов валют. В результате переоценки стоимость финансовых инструментов выросла на $92,4 млн.

В целом, за 2024 год международные резервы Украины увеличились на 8%. 7 млрд, а на погашение обязательств перед МВФ – $3,4 млрд. Чистые валютные интервенции Национального банка В 2024 году составили $34,8 млрд.

Портал "Комментарии" писал, что в декабре 2024 года чистый спрос на безналичную иностранную валюту в Украине существенно увеличился из-за роста бюджетных расходов.