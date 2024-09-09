Пенсионная реформа: какие изменения готовит Верховная Рада

Пенсионная реформа обсуждается в Верховной Раде уже достаточно давно, однако этот вопрос остается актуальным из-за своей сложности и многочисленных рисков. Учитывая, что реформа охватывает широкий спектр участников, целесообразно неоднократно обсуждать детали и корректировать их. Об этом в интервью для LIGA.net сообщила министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович.



Пенсионная реформа. Фото-коллаж comments

В тесном сотрудничестве с комитетом, премьером и президентом была разработана финальная модель реформы, которая позволит избежать дополнительной нагрузки на работодателей. Введение обязательной накопительной пенсии в других странах часто сопровождается ростом налоговой нагрузки на предприятия. Однако в нынешних условиях это может быть неприемлемо для работодателей.

Оптимальный процент взносов определяется таким образом, чтобы собирать достаточные средства без нагрузки. Важно, чтобы собранные средства не только аккумулировались, но и инвестировались для умножения. Также учитываются расходы на администрирование процесса, требующего соблюдения различных процедур, как для частных, так и государственных накопительных фондов.

Как отметила Оксана Жолнович, сейчас основная цель создать цифровую платформу для администрирования, которая минимизирует ручное участие, обеспечивая простоту и прозрачность. Каждый гражданин сможет в режиме реального времени отслеживать свои взносы и движение средств на счетах.

Планируется введение двух основных составляющих: длительность работы и взносы, которые автоматически трансформируются в баллы. Ежегодно баллы будут перечисляться в проценты от средней зарплаты в Украине, что исключит манипуляции с суммами. Это позволит обеспечить равенство в пенсионных выплатах лицам с одинаковыми условиями труда.

Мы производим финальные финансовые расчеты, потому что мы стартуем сразу со всей системой, и изменений в солидарную, и обязательно в накопительную систему. Наша задача, чтобы мы обеспечили человеку в будущем 60% замещения нашего заработка. Это хороший европейский формат, который позволит себя хорошо чувствовать человеку пенсионного возраста, но это вместе с тем требует очень скрупулезных расчетов, – сказала министерка социальной политики Украины.

Министр подытожила, что до конца года в парламенте может быть зарегистрирован соответствующий законопроект.

Напомним, украинские власти не планируют повышать пенсионный возраст. В то же время, будут создавать условия, чтобы украинцы работали дольше.

