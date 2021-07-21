Почему ГБР подозревает команду Филатова в хищении денег

Территориальное управление ГБР Полтавы разоблачило противоправную деятельность организованной группы лиц, которая присвоила более 4,5 млн грн во время работ по утеплению школ и детсадов города Днепра. Об этом сообщают Украинские новости.

Борис Филатов - фото из открытых источников

По данным правоохранителей, в течение 2019-2020 годов в детских садах и школах Днипра проводились работы по программе повышения показателей энергоэффективности. Средства на это были выделены местному бюджету Европейским банком реконструкции и развития.

Один из владельцев частного общества уговорил определенных лиц из числа чиновников и предпринимателей, чтобы обманным путем вывести выделенные средства.

На основании строительно-технической экспертизы установлены убытки в сумме более 4,5 млн гривен.

14 июля 2021 следователи ГБР сообщили о подозрении шести лицам, в том числе заместителю директора одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета. Также, сотрудники ГБР проверят работы и на других объектах в Днепре.

Напомним, что в 2017 году почти втрое выросло число сотрудников Департамента местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского городского совета , а количество работников пресс-службы увеличилось в четыре раза. Все это произошло в течение последних полутора лет, когда кресло мэра Днепра занял Борис Филатов. Все детали можете найти в нашем материале по ссылке.

Также в 2015 году местные аналитики заявляли, что в Днепре на все ключевые должности назначаются только представители "УКРОПа", а в горсовете Филатов организовал чистку "неугодных".





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