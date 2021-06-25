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Главная Новости Бизнес финансы Подешевеет в несколько раз: эксперт сделал прогноз касательно Bitcoin
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Подешевеет в несколько раз: эксперт сделал прогноз касательно Bitcoin

Эксперт рассказал о том, что будет с курсом Bitcoin

сегодня, 18:08
Автор:

Денис Подставной

Эксперт высказал мнение по поводу будущего курса Bitcoin. Об этом сообщает издание MarketWatch. 

Подешевеет в несколько раз: эксперт сделал прогноз касательно Bitcoin

Прогноз курса Bitcoin. Фото из открытых источников

Председатель и основатель управляющей фондами компании Navellier & Associates Луи Навелье предположил, что курс криптовалюты Bitcoin может сильно обвалиться. Он заявил, что выявил на графике, отражающем изменения курса биткоина, две деформации, которые, по его мнению, предполагают то, что популярная криптовалюта может упасть ниже 10 тысяч долларов за монету. 

По словам Навелье, когда он спрашивал у инвесторов о том, почему они вкладывают деньги в эту криптовалюту, то зачастую получал ответ - из-за увеличения курса. Поэтому он пришел к выводу, что если биткоин покупали только, потому, что он рос в цене, значит инвесторы, соответственно, начнут его продавать, когда цена начнет падать.  

 "Я думаю, что прорыв ниже 30 тысяч долларов приведёт к серьёзному снижению, поскольку подавляющее большинство торгов в 2021 году было совершено выше этого уровня". — отметил Навелье. 

Эксперт считает, что следующий обвал курса Bitcoin будет очень серьезным из-за большого количества индивидуальных инвесторов. 
Подешевеет в несколько раз: эксперт сделал прогноз касательно Bitcoin - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что аналитики американского банка JPMorgan Chase сделали прогноз касательно курса криптовалюты Bitcoin. По их мнению валюта продолжит свое падение. Также они назвали диапазон цен, в котором будет находиться курс биткоина в среднесрочной перспективе. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что эксперт крупнейшего банка США не советует вкладываться в Bitcoin






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Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/06/24/bitcoin-10-000.html
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