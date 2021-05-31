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Главная Новости Бизнес экономика Почему не стоит вкладываться в Bitcoin: мнение гендиректора крупнейшего банка США
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Почему не стоит вкладываться в Bitcoin: мнение гендиректора крупнейшего банка США

Гендиректор крупнейшего американского банка не советует вкладываться в криптовалюту

сегодня, 19:04
Автор:

Денис Подставной

Генеральный директор одного из крупнейших банков JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что не советует никому вкладываться в криптовалюту Bitcoin. Об этом он заявил во время  онлайн-слушания, проводимым Комитетом по финансовым услугам Конгресса США. 

Почему не стоит вкладываться в Bitcoin: мнение гендиректора крупнейшего банка США

Гендиректор JPMorgan Chase не советует вкладываться в биткоин. Фото из открытых источников

Даймон не верит в биткоин, потому что он не подкреплен никакими активами. По его словам, необеспеченный актив не может иметь никакой значительной ценности. Поэтому, криптовалюту нельзя сравнить с золотом или обычной валютой. 

Также он добавил, что его личное мнение по поводу Bitcoin никак не влияет на деятельность банка, который продолжает внедрять криптовалюту и предоставлять финансовые услуги связанные с ней своим клиентам. 

Ранее генеральный директор JPMorgan Chase сообщал о том, что руководство банка не интересуется никакими криптовалютами, однако спрос на услуги, связанные с ней, постоянно растет. 

Для справки: JPMorgan Chase — это крупнейший американский финансовый холдинг, который входит в "большую четверку" банков Соединённых Штатов Америки. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какая валюта может занять место доллара. По мнению, основателя компании Bridgewater Associates Рэя Далио, новая валюта может заменить американский доллар и стать мировой уже в ближайшие несколько лет. 

Также издание информировало о том, что компания-производитель электромобилей Tesla должна заплатить покупателям Model S штраф из-за проблем с аккумулятором. Суд обязал компанию выплатить денежные компенсации покупателям. Представители компании, так и не явились на слушание. 








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Источник: https://bits.media/dzheymi-daymon-moy-sovet-ostaetsya-neizmennym-derzhites-podalshe-ot-bitkoina/
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