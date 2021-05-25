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Главная Новости Бизнес новости компаний По 16 тысяч долларов: Tesla должна заплатить штраф покупателям Model S
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По 16 тысяч долларов: Tesla должна заплатить штраф покупателям Model S

Покупатели электромобиля Tesla Model S подали на компанию-производителя в суд

сегодня, 17:27
Автор:

Денис Подставной

На норвежское представительство компании Tesla подали в суд 30 клиентов. Покупатели автомобилей заявили, что после обновления программного обеспечения в 2019 году у них уменьшилось время автономной работы и ёмкость аккумулятора. 

По 16 тысяч долларов: Tesla должна заплатить штраф покупателям Model S

Tesla должна выплатить штраф владельцам Model S. Фото из открытых источников

Во время судебной проверки было подтверждено, что проблемы с аккумулятором возникли из-за обновления, а не из-за износа или повреждения. У электромобилей Tesla Model S 2013-2015 годов выпуска после установки новой прошивки увеличивалось время заряда, а пробег уменьшался на приблизительно 60 километров. 

Компания не предоставила ответ и была обязана выплатить каждому пострадавшему по 16 тысяч долларов штрафа. Учитывая тот факт, что владельцев таких автомобилей в Норвегии около 100 тысяч, то в итоге Tesla может лишиться 160 миллионов долларов. К слову, американские покупатели Model S из Калифорнии также подали в иск суд на компанию по этой же причине. 

Приговор был объявлен 17 мая. Компании остается либо выплатить штраф до 31 мая, либо обжаловать решение до 17 июня этого года. Учитывая, что норвежское представительство компании не явилось на судебное заседание, существует большая вероятность того, что Tesla попробует обжаловать такой приговор. 

Для справки: в прошлому году компания Apple выплатила компенсации пользователям, чьи смартфоны стали работать медленнее после очередного обновления. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что Илон Маск разбогател на 25 млрд долларов за сутки благодаря Tesla, а также о том, что Tesla обвиняют в загрязнении окружающей среды из-за роста биткоина



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Источник: https://www.nettavisen.no/okonomi/tesla-domt-i-retten-risikerer-milliardutbetaling-til-norske-elbil-eiere/s/12-95-3424130203
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