Tesla обвиняют в загрязнении окружающей среды из-за роста биткоина: причины

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Оленка Клочко
Илона Маска — изобретателя самого экологичного автомобиля Tesla и самого большого сторонника низкоуглеродных технологий обвиняют в росте биткоина, который наносит вред окружающей среде больший, чем небольшая страна, об этом сообщает Reuters.
Тесла и биткойн. Фото: открытые источники
Такие обвинения связаны с тем, что на этой неделе Tesla приобрела биткоины на 1,5 миллиарда долларов и планирует использовать их в качестве оплаты за свои автомобили. На этом фоне стоимость биткоинов резко возросла и продолжает расти, преодолевая рекордные отметки.
Казалось бы, как виртуальный биткойн может вызвать какое-то загрязнение, ведь он не производится ни из пластика, ни из металла или бумаги?
Ответ прост: создание виртуальной валюты происходит посредством работы супер-мощных компьютеров над вычислением сложных математических задач быстрее других такие же мощных компьютеров. Такие вычисления являются сложным энергоемким процессом, который сегодня питается благодаря ископаемому топливу, в частности, самому грязному из его видов — углю.
Такие значительные вливания "грязной" криптовалюты в инвестиционный портфель Tesla — компании с нулевыми выбросами — могут осложнить ее отношения с инвесторами, для которых ESG-показатели (экологичность, социальность, управление) являются ключевыми факторами для инвестирования.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Маск уже влиял на рост биткоинов, это произошло тогда, когда он добавил только одно слово в описание своего профиля в Twitter — хештег #bitcoin. Его стоимость подскочила на 15,7% всего за 15 минут.
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