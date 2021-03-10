Илон Макс разбогател на 25 млрд долларов за сутки благодаря Tesla

Основатель компании электромобилей Tesla и космической техники SpaceX 49-летний американский миллиардер Илон Маск всего за одни сутки увеличил свое состояние на 25 миллиардов долларов благодаря росту акций Tesla на 20%. Об этом сообщает Bloomberg.

Илон Маск - фото из открытых источников

Таким образом оценка состояния Илона Маска выросла на 25 миллиардов долларов за день и достигла 174 млрд долларов. Таким образом, Маск практически догнал самого богатого человека в мире по версии Bloomberg, основателя компании Amazon, основателя аэрокосмической компании Blue Origin и владельца The Washington Post Джефа Безоса.

В этот же день первые десять миллиардеров по приросту состояния вместе разбогатели на 54 млрд долларов. Все они относятся к технологической индустрии.

Напомним, что до этого акции Tesla Inc упали в ходе пятой сессии подряд, оказавшись в ловушке технической распродажи, которая за последний месяц привела к потере 244 миллиардов долларов. Высокотехнологичные акции, которые привели к отскоку рынка от пандемических минимумов в марте прошлого года, были растущей доходностью и перемещением инвесторов в секторы, готовые извлечь выгоду из восстановления мировой экономики, чему способствовало ускоренное внедрение вакцин Covid-19.

Как ранее сообщали "Комментарии", на своей странице в Twitter миллиардер Маск опубликовал солнечную фотографию, на которой держит своего 10-месячного ребенка на руках, а малыш заинтересовано тянет ручки к букету цветов. На фотографии также запечатлена его мама с цветком орхидеи в волосах и солнцезащитных очках. Судя по геолокации, фотографию семейство сделало на побережье Мексиканского залива, на месте, где Илон Маск хочет создать новый город.

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