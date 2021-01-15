kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.01.2021

BTC/USD

38577.08

ETH/USD

1234.22

LTC/USD

150.46

НБУ 15.01.2021

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес финансы Подорожание съемных квартир: где самые высокие цены в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Подорожание съемных квартир: где самые высокие цены в Украине

Дешевле всего аренда квартиры обойдется в Луганской области

сегодня, 11:41
Автор:

Елизавета Черных

По данным Государственной службы статистики, в Украине подорожала аренда жилья — средняя плата за аренду однокомнатной квартиры выросла до трех тысяч гривен, передает ТСН. 

Подорожание съемных квартир: где самые высокие цены в Украине

Аренда жилья в Украине - фото из открытых источников

Дороже всего аренда квартиры обойдется в Киеве, на втором месте по дороговизне съемного жилья оказалась Одесская область, а замыкает тройку городов с наиболее дорогой арендой Харьковская область. Известно, что ранее столица Украины попала в рейтинг городов мира с наиболее бурным ростом цен на недвижимость, в частности — на жилье. За прошлый год его  стоимость в Киеве выросла на 11%. 

В ведомстве также отметили, что дешевле всего аренда квартиры обойдется в Луганской, Сумской, а также Ивано-Франковской областях. 

Так, в Киеве стоимость аренды однокомнатной квартиры в средней составляет 7 624 гривен, в Одесской области - 5 029 гривен, в Харьковской - 4 862 гривен, а во Львовской области за съемную квартиру придется заплатить 4 776 гривен. 

Что касается наиболее дешевого арендованного жилья, то согласно данным службы статистики, в Луганской области оно в среднем стоит 2 173 гривен, в Сумской — 2 215 гривен, в Ивано-Франковской — 2 423 гривен. 

Напомним, что ранее в Сети показали элитные апартаменты министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Киеве. Также сообщается, что его недвижимость находится в одном из самых дорогих районов нашей столицы – на Печерске.  Декларация Максима Степанова демонстрирует, что в его собственности есть огромные апартаменты – площадь 340 квадратных метров. Квартира расположена недалеко от дворца "Украина", в 27-этажном небоскребе из красного кирпича. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-ukraine-podorozhali-semnye-kvartiry-gde-samaya-vysokaya-cena-1705573.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ