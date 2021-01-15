Подорожание съемных квартир: где самые высокие цены в Украине

По данным Государственной службы статистики, в Украине подорожала аренда жилья — средняя плата за аренду однокомнатной квартиры выросла до трех тысяч гривен, передает ТСН.

Аренда жилья в Украине - фото из открытых источников

Дороже всего аренда квартиры обойдется в Киеве, на втором месте по дороговизне съемного жилья оказалась Одесская область, а замыкает тройку городов с наиболее дорогой арендой Харьковская область. Известно, что ранее столица Украины попала в рейтинг городов мира с наиболее бурным ростом цен на недвижимость, в частности — на жилье. За прошлый год его стоимость в Киеве выросла на 11%.

В ведомстве также отметили, что дешевле всего аренда квартиры обойдется в Луганской, Сумской, а также Ивано-Франковской областях.

Так, в Киеве стоимость аренды однокомнатной квартиры в средней составляет 7 624 гривен, в Одесской области - 5 029 гривен, в Харьковской - 4 862 гривен, а во Львовской области за съемную квартиру придется заплатить 4 776 гривен.

Что касается наиболее дешевого арендованного жилья, то согласно данным службы статистики, в Луганской области оно в среднем стоит 2 173 гривен, в Сумской — 2 215 гривен, в Ивано-Франковской — 2 423 гривен.

Напомним, что ранее в Сети показали элитные апартаменты министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Киеве. Также сообщается, что его недвижимость находится в одном из самых дорогих районов нашей столицы – на Печерске. Декларация Максима Степанова демонстрирует, что в его собственности есть огромные апартаменты – площадь 340 квадратных метров. Квартира расположена недалеко от дворца "Украина", в 27-этажном небоскребе из красного кирпича.







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