После весеннего локдауна 14% заведений питания не открылись: что может или должно сделать государство для поддержки

После весеннего локдауна 14% заведений общественного питания так и не открылись. Всего за год карантина ресторанный бизнес потерял почти 40% работающих заведений.

Заведения общественного питания (фото из открытых источников)

Что помогает некоторым представителям этого вида бизнеса выжить и даже развиваться во время кризиса? Что может (должно) сделать государство для поддержки? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Президент международного ресторанного холдинга L'KAFA GROUP Усама Кафа считает, что сейчас сложно говорить о длительных датах, что-то загадывать на длительный срок.

"Мыслить начинаешь более короткими временными промежутками, все планы сократились в разы, — поясняет он. — Конечно, у нас есть стратегия, по которой мы идем. Но в зависимости от новостей в нашей стране — наши решения и действия очень гибкие, мы держим "руку на пульсе", тем самым оперативно реагируя на нововведения.

К весеннему локдауну 2021 года мы себя чувствовали довольно хорошо, вышли на прибыль 60%. Конечно, весной немного "пошатались", но сейчас уже снова уверенно растем. Если представить, что в нашей стране больше не будет карантинных ограничений и полных локадунов, смело могу заявить, что полностью мы бы восстановились до октября. Нас настигла новая реальность и нужно уметь адаптироваться и развиваться в ней".

Усама Кафа подчеркивает, что несмотря на корона-кризис, появляются и новые ресторанные заведения, хоть закрылось, конечно, больше.



"Есть ряд причин, почему одни выживают и даже развиваются, а другие — нет. Первое – это команда, люди, которые рядом с ресторатором. Если они поддерживают, вдохновляют, горят идеей и работой вместе с тобой – вы выдержите все испытания.

Второе — финансы, финансовая "подушка". Так как о заработках речи в этот год практически не было, владелец бизнеса обязан нести деньги "из-под подушки", чтобы суметь удержать и развить бизнес. Те, у кого эти деньги были, сумели удержаться, остальным – увы, не удалось.

Третье – это умение договариваться, вести дела и налаживать коммуникацию. Это твои партнеры, подрядчики и люди, с которыми ты сотрудничал и продолжаешь. Люди, которые в сложное время протянули руку помощи и подставили крепкое плечо.

Еще важно вовремя замечать, какой ресторан стоит "отпустить", а какой лучше открыть / обновить. Время меняется, форматы устаревают, мир становится другим, и важно успевать за всем новым, чтобы заведения оставались прибыльными, а не наоборот", — поясняет Усама Кафа.

По его словам, рестораны могут выжить, если будут давать гостям то, чего они хотят. А они, подчеркивает эксперт, хотят атмосферу.

"Платят ведь не столько за еду, сколько за совокупность факторов: еда, обслуживание, атмосфера, отношение, соответствие цена-качество. За все это гости готовы платить, если им там нравится. И они ждут момента, когда закончится локдаун. Исходя из новой реальности у нас, рестораторов и ресторанных компаний, решение одно — зарабатывать сейчас, когда локдаунов нет. Максимально привлекать гостей, закрывать долги, создавать "подушку безопасности". Лучше закрыть несколько заведений, которые тянут тебя вниз, нежели остаться потом банкротом и без ничего.

Важно не бояться, — уверен Усама Кафа. — От государства сильно помощи дожидаться не приходиться, а потому спасение утопающих — дело рук самих утопающих. У каждого заведения есть свои постоянные гости, которые хотят к тебе всегда. А в сегодняшнее сложное время они особенно готовы поддерживать свои любимые рестораны и кафе. Вот только благодаря таким гостям, а также команде профессионалов, которая каждый день старается и придумывает варианты наилучшей работы для прибыли и интереса гостей, возможно удержаться и даже развиваться в столь сложное время".

Бизнес-вумен, совладелица киевского Ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева отмечает, что хоть и закрылось около 40% заведений, но и открылось 10-20% новых.

"Выживать в этот сложный период — это укреплять концепцию, ядро гостей, которые будут постоянны, лояльны, готовы возвращаться сразу после карантина", — подчеркивает Олеся Остафиева.

Говоря о помощи государства, она пояснила, что на данный момент она поддерживает лишь персонал и то, лишь если это — небольшой локдаун.

"Но государство никак не поддерживает бизнес. Он выживает лишь на тех ресурсах, которые были. Или закрывается", — резюмирует Олеся Остафиева.

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат акцентирует, что сфера общественного питания после введения череды карантинов пострадала больше всего.

"В отличие от других сфер, кафе и рестораны чаще всего имеют помещения в длительной аренде, которые соответствующе оборудованны за собственные средства. И это не позволяет оперативно съехать с площадей, переждать и потом быстро развернуть работу в том же месте. А место для такого бизнеса имеет ключевое значение, — подчеркивает Андрей Гарнат. — Многие предприятия были вынуждены терпеть убытки, оплачивать аренду и заработную плату, при этом не ведя хозяйственной деятельности. До майских праздников каждое седьмое заведение не дожило".

По словам эксперта, во время карантина далеко не всем участникам рынка удалось успешно трансформироваться на производство и доставку еды на вынос. Концепция многих кафе и ресторанов предполагала, в первую очередь, посещение их клиентами как часть культурной программы.

"После снятия карантина заведения общественного питания столкнулись с другой проблемой – сниженная покупательная способность клиентов, которые тоже за время карантина лишились части своих доходов и временно отказывают себе в расходах не первой необходимости.

По сути, для того чтобы помочь предприятиям общественного питания выйти из кризиса и компенсировать убытки, расплатиться с взятыми на время карантина кредитами, правительство должно предоставить отрасли беспрецедентные налоговые льготы. Но здесь есть риск обоснованного возмущения других отраслей, поскольку весь украинский бизнес (и сфера общественного питания, и сфера услуг, и другие) понес существенные потери и находятся в весьма тяжелом финансовом положении", — отмечает Андрей Гарнат.

Поэтому, считает он, правительству в кратчайшие сроки стоит рассмотреть комплексную программу, направленную на реальную поддержку малого и среднего бизнеса во всех отраслях.

"При этом стоит учесть ошибки предыдущих программ, таких как "Доступное кредитование 5-7-9", которое большая часть компаний так и не смогла получить, — говорит эксперт. — Также стоит понимать, что налоговые льготы повлекут за собой недоимку в бюджет, но она нивелируется привлечением бриджевого финансирования (прогрессивный и прямой способ обеспечения оперативного и гибкого финансирования между кредиторами и заемщиками, позволяющий бизнесам избежать долгих бюрократических процессов и кредитных ограничений, присущих в наше время классическим банкам, – прим. ред.), чем следует озаботиться заранее.

Учитывая сложность решения стоящих задач и уже показанный низкий профессионализм экономического блока команды, стоящей у рычагов управления государством, вероятность успешного решения крайне низка. Поэтому бизнесу нужно готовиться выживать самостоятельно. Впрочем, так было всегда".

Напомним, экономист Александр Охрименко считает, что применяемые ограничительные меры зачастую бессмысленны и скорее создают проблемы всем и вся, нежели реально сдерживают распространение заболевания.

По его словам, коллапс в Киеве показывает, насколько бессмысленен такой локдаун. Местной власти, да и центральной тоже, стоило бы сконцентрироваться на работе медучреждений и минимизировать запреты, "бьющие" по бизнесу.

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