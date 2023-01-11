Потребительская инфляция: В Минэкономики назвали реальные цифры

Министерство экономики Украины отчиталось по инфляции в прошлом году и дало предварительные прогнозы по ситуации в ближайший период, пишут "Комментарии".



Инфляция в 2022 году

Годовая инфляция в нашем государстве составила 26,6%. Этот показатель оказался заметно меньше тех цифр, которые называли в первой половине года. Такая ценовая плата за полномасштабную войну может считаться достижением экономики Украины. Чиновники и рассказали, что оказывает давление на цены, и дали прогноз на ближайшие месяцы.

"Такой показатель потребительской инфляции свидетельствует о том, что на протяжении полномасштабной войны, уровня которой не знала Европа за последние почти восемьдесят лет, экономика Украины выстояла и успешно адаптировалась к функционированию в условиях войны, — заявила первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.- Несмотря на опасения развития гиперинфляционных процессов и высокой вероятности выхода темпов инфляции за пределы 30%, при таких форс-мажорных условиях, уровень инфляции оказался условно сравним с рядом стран Европы".

По словам чиновника, предварительные данные Евростата свидетельствуют о почти аналогичной инфляции в Латвии — 20,7%, Литве — 20%, Эстонии — 17,5%.

В течение полномасштабного вторжения кафиров на территорию нашей страны инфляцию практически формировали два главных фактора войны: первый – объемы разрушения инфраструктуры и логистики и, соответственно, скорость восстановления и приспособления экономики; второй — уровень и скорость миграции населения как фактор спроса и фактор обеспечения трудовыми ресурсами, а следовательно, и формирование предложения товаров и услуг.

Разрушительное давление войны постоянно компенсируется политикой государства по переносу определенным образом военных последствий из бизнеса и населения на бюджет, чему способствовало получение финансовой помощи от международных партнеров.

В Министерстве экономики Украины ожидают, что в начале текущего года при отсутствии новых непрогнозируемых вызовов, динамика внутренних цен будет оставаться в сложившемся русле умеренного роста, который будет обуславливаться дальнейшей адаптацией экономики и стран к условиям продолжающейся войны.

Как писали "Комментарии", цикл замедления годовой инфляции начнется со второго квартала 2023 года, прогнозируют в НБУ. В целом по итогам текущего года рост потребительских цен замедлится. Главная предпосылка для этого — снижение рисков безопасности благодаря усилиям ВСУ.

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