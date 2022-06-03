Повышение ставок по кредитам и депозитам: каковы риски для вкладчиков

Национальный банк 2 июня значительно увеличил учетную ставку до 25%. Экономисты расходятся во мнениях по поводу такого решения регулятора. Некоторые считают это решение целесообразным, а другие убеждены, что повышение следовало делать постепенным. Как это отразится на банковской системе, бизнесе и экономическим показателям рассказали эксперты.

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Об умеренно дешевых займах для малого и среднего бизнеса можно забыть

Экономический обозреватель Александр Морщавка считает, что решение обосновано с учетом инфляции в Украине. С другой стороны банкиры не прогнозировали такого роста.



"Без повышения ставки, к сожалению, в условиях войны не обойтись. Нацбанк и так долго держал без изменений. Впрочем, неустанная инфляция заставила регулятора пойти на этот непопулярный шаг. Правда, ставка превысила все ожидания банкиров. 25% как механизм для сдерживания цен хороший показатель. Впрочем — это удар по банковскому сектору. Ставки по кредитам для бизнеса возрастут. Тогда об умеренно дешевых займах для малого и среднего бизнеса сейчас следует забыть. А важный источник дохода банков — ставка — сведен на нет. Сложно в условиях войны делать однозначные выводы, но то, что банковская система имеет запас ликвидности — говорит о том, что шаги Национального банка пока правильные, как мне кажется", — отмечает эксперт.

Выросла не только учетная ставка, но и ставка по депозитным сертификатам

Финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий говорит, что были разные варианты по увеличению учетной ставки. Однако, по его мнению, это стоило сделать, чтобы не оказывать дополнительное давление на национальную валюту.

"Решение относительно поднятия учетной ставки было ожидаемым. Однако достаточно неожиданным была радикальность поднятия. В Нацбанка было два пути: поднимать ставку постепенно, но тогда у участников рынка будет формироваться выжидательная позиция, или повысить существенно. Был выбран второй вариант. И он достаточно логичен, ведь инфляция до конца года прогнозируется на уровне 20%. Если ставку, например, вообще не поднимать или держать ниже инфляции, то люди, желая сохранить накопления, будут переводить их в доллар и евро. А это путь дополнительного давления на гривну и постепенное опустошение золотовалютных резервов на покрытие спроса (потому что, к сожалению, сейчас экспорт ограничен, а валюта поступает в основном из-за грантовой и кредитной поддержки партнеров)", — отмечает Богдан Слуцкий .

С другой стороны, он добавляет, что НБУ также увеличил ставку по депозитным сертификатам, а это приведет к росту ставки по военным облигациям.

"В то же время вызывает вопрос, что параллельно существенно повысили ставку по депозитным сертификатам – до 23% годовых (учетная – 2%). Депозитные сертификаты – это инструмент, в котором коммерческие банки сохраняют излишки ликвидности (т.е. тех средств, у которых в данный момент времени нет потребности) Как правило, ставка по такому инструменту устанавливается на невысоком уровне (значительно ниже инфляции), чтобы это был своеобразный штраф для коммерческих банков, проводящих слишком консервативную политику, недостаточно кредитующих реальный сектор экономики (бизнес, население). До сегодняшнего дня ставка по депозитному сертификату была 9% годовых, с сегодняшнего дня — 23% годовых. Учитывая такую ситуацию, Министерство финансов будет вынуждено повысить ставку по военным облигациям минимум до уровня 20-23% годовых, потому что ставки по этим бумагам без повышения не будут иметь большого спроса среди покупателей (в частности среди банков, потому что у них есть альтернатива вложить теперь в депозитные сертификаты под 23% годовых)" , — объясняет финнансово-экономический обозреватель .

По его словам, теперь будет постепенно расти доходность депозитов и кредитов. Если с кредитами это нормальная практика, то с депозитными вкладами есть определенный риск, что госбюджет недополучит средства.



"Как показывает практика, после значительного роста учетной ставки стоимость кредитов растет быстрее, чем ставки по депозитам, ведь стоимость привлечения ресурсов становится дороже для банковских учреждений. Но в нашем случае сейчас банкам достаточно трудно найти для себя платежеспособного клиента для выдачи кредита с минимальным риском для себя. В каждой области неодинаково ситуация безопасная, некоторый ранее полученный в обеспечение залог разрушен из-за войны, а брать новый под выдачу кредитов — дополнительные риски. Без мотивирующей поддержки государства выдавать кредиты бизнесу банки продолжат держать значительную ликвидность в военных облигациях, ставки по которым вскоре возрастут (но это не так плохо, потому что это поддержка госбюджета по финансированию дефицита), худший вариант – это когда банки начнут наращивать присутствие в депозитных сертификатах с доходностью 23% годовых, а выплаты процентов по ним (которые осуществляет Нацбанк) – это будущие недополучения в государственный бюджет", — подчеркнул Богдан Слуцкий .

Высшая учетная ставка обещает рост кредитных ставок

Александр Болтян , аналитик компании Esperio подчеркнул, что Нацбанк сейчас таким образом спасает банковский сектор.



"НБУ принял решение о повышении ставки с 10% до 25% с целью спасения банковского сектора, поддержки экономики и попытки избежать инфляционного давления. Да, более высокая учетная ставка обещает рост кредитных ставок. При условии, что более 80% портфеля розничных кредитов банковской системы — это потребительские кредиты, решение правильное. Потребительские кредиты еще в начале 2021 года занимали 82,7%. Это кредиты наличными, кредитные карты, кредиты на приобретение бытовой техники, под которыми отсутствует залог как движимого (как в автокредитах) или недвижимого (ипотека) имущества. Выходит, что в момент, когда люди и так не имеют денежных поступлений и не имеют работы, отсутствуют накопления, и они вынуждены брать микрокредиты – НБУ принимает решение поднять учетную ставку для спасения банковского сектора, то есть с населения в период необходимости будут пытаться собрать как можно больше денег ", – отмечает аналитик.

Возможен ли дефолт Украины

По мнению Александра Болтяна, аналитика компании Esperio, учитывая повышение ставок по депозитным сертификатам, будет расти и доходность по депозитам. Банки могут повысить ставку доходности по долгосрочным вкладам, однако это будет иметь негативные последствия.

"Завершение войны может стать моментом дефолта Украины. После дефолта людям не вернут ни вклады в ОВГЗ, ни вклады на депозитные счета. Выходит, что привлечение денег сейчас не стоит воспринимать как щедрое предложение НБУ. Еще в прошлом году НБУ ввел повышенные весов риска для необеспеченных потребительских кредитов в размере 125%, а через полгода – с 1 января 2022 года – вес риска должен был возрасти до 150%. это за счет средств акционеров и в меньшей степени – за счет депозитов населения. Получается, что привлекаемые средства существенных изменений для банков сейчас не привнесут. А вот если сектор не удержат от падения – все вкладчики пострадают. Риски есть, и они очень ощутимы, поэтому пользоваться ли повышенной доходностью по банковским вкладам и ОВГЗ или не рисковать – это решение каждого гражданина ", — отмечает аналитик.



Вместо этого финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий не разделяет мнения о возможном дефолте.

"Нет оснований говорить об объявлении дефолта, ведь в этом году мы имеем достаточно несложный график обслуживания долга. Все платежи выполняются своевременно и в полном объеме. Вклады украинцев в банках гарантируются государством (а именно Фондом гарантирования вкладов) в полном объеме на период действия военного положения, а после него — до 600 тыс. грн.. Например, сегодня Нацбанк объявил "Мегабанк" неплатежеспособным. И физические лица-вкладчики, согласно законодательству, должны получить свои средства в полном объеме. А это, согласно данным ФГВФЛ, 4,4 млрд грн и почти 159 тысяч украинцев. По ОВГЗ Минфин по состоянию на сегодняшний день вовремя платит все обязательства и этот долг суверен, то есть на 100% гарантируется государством", — отметил он.

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