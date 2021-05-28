Повышение тарифов на проезд: что ожидает Киев

В Киеве активно обговаривают инициативу властей о повышении тарифов на проезд, в частности, в метро, почти в два раза – с 8 до 12-20 грн. Чего ждать – и почему? Насколько такое повышение может быть обосновано? Ситуацию для портала "Комментарии" разобрали эксперты.

Метро в Киеве. Фото из открытых источников

"Спланированная акция выяснения народного мнения"

Эксперт по вопросам транспорта и дорожной сферы Владислав Притоманов отмечает: "Повышение стоимости билета в метро (а за ним и всего остального транспорта) — это не факт, а спланированная акция выяснения народного мнения. Её запустили через профсоюз. Обычная история — с одной стороны уважаемая у людей организация, с другой за деньги готовая на всё. Поэтому, если не будет сильного сопротивления и мэра Виталия Кличко не начнут выносить из кабинета на руках, то повысят по максимуму до 15-20 грн за поездку. Думаю, хотят довести до стоимости в 1 доллар к 2023 году".

По мнению Владислава Притоманова, повышение тарифов не обоснованно. И он пояснил – почему.

"Стоимость проезда в общественном транспорте, который принадлежит обществу города Киев (коммунальные предприятия), должна исходить из двух составляющих. С одной стороны — затрат на ведение деятельности предприятия (учитывая все возможные дополнительные заработки, например, реклама). С другой — возможности людей платить за услуги транспорта. Если этот баланс не выполняется и не контролируется, то у нас появляется типичная госкомпания, которая работает на зарабатывание денег для своих руководителей, а не на выполнение своих задач. В этом случае лучше продать предприятие в частные руки. И за те же самые деньги оно будет работать лучше и предоставлять больше комфорта", — поясняет эксперт.

Он подчеркивает важность понимать, сколько денег реально получает компания из всех источников дохода. И как она их скрывает.

"Сколько метро получило денег за рекламу, сколько стоят услуги посредников при размещении рекламы? Как снизится покупательная способность населения от такого подорожания? Что люди не будут покупать ради транспорта? Как руководство транспортной компании будет отчитываться о своей эффективности и потраченных новых средствах? Когда появятся ответы на эти вопросы, тогда повышение и будет обоснованно", — уверен Владислав Притоманов.

"Цены на проезд точно поднимут летом"

Основательница ОО "УПС", председатель ОО "Кирилловский Гай", владелица малого бизнеса Кристина Ненно считает, что цены на проезд точно поднимут летом. Она напоминает, что еще 13 мая КП "Киевпастранс" и Киевский метрополитен обратились к властям столицы с просьбой выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. По их мнению, обоснованная цена на проезд в метро составляет 21 гривну, а в наземном транспорте — 25 гривен.

В то же время, мэра Киева Виталий Кличко считает, что стоимость разового проезда в Киевском коммунальном транспорте должна составлять 15 гривен. И напоминает, что общественный транспорт (троллейбусы, автобусы, трамваи, метрополитен) ежегодно получает из бюджета города более двух миллиардов гривен в виде дотаций.

"Сложно сказать, исходя из чего мэр считает 15 грн разумной себестоимостью разовой перевозки. Зато точно можно сказать, что поднятие тарифов вызовет возмущение киевлян и гостей города. С другой стороны, КП понесли серьезные убытки в связи с пандемией в целом и ограничением по количеству пассажиров в рамках карантинных мер – в частности. К тому же, выросли цены на электроэнергию, топливо, автозапчасти, ремотные работы. Прошла индексация зарплаты. Повысилась минималка, выросла инфляция. Тогда как тарифы на транспорт не пересматривались уже с 2018 года. То есть, экономически обоснования для повышения стоимости проезда есть. Важно теперь предоставить соответствующие расчеты и спрогнозировать, как отреагирует населению. Думаю, что стоимость проезда будет 12-15 гривен. И эти цены мы увидим, по моему мнению, уже летом".

Как сообщалось, эксперты утверждают, что отношения между центральной властью и мэром Киева заострились из-за президентских амбиций Виталия Кличко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!