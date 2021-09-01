logo
Русский Українська

BTC/USD

47389.77

ETH/USD

3549.86

LTC/USD

176.09

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

32.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес финансы Правительство повысит стипендии студентам: на сколько вырастут выплаты
commentss НОВОСТИ Все новости

Правительство повысит стипендии студентам: на сколько вырастут выплаты

Последнее повышение размеров академических стипендий было в ноябре 2017 года

сегодня, 17:49
Автор:

Елизавета Черных

Правительство Украины приняло решения повысить студентам стипендии. Соответствующее решение поддержали во время заседания Кабинета министров. Об этом сегодня, 1 сентября, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет ТСН. 

Правительство повысит стипендии студентам: на сколько вырастут выплаты

Правительство повысит стипендии студентам - фото из открытых источников

Так, выплаты поднимут для учащихся в учреждениях профессионального, предвысшего и высшего образования. 

В частности, в образовательных профессиональных учреждениях стипендии вырастут в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.

Отмечается, что в последний раз академические стипендии повышали студентам в ноябре 2017 года. В связи с этим, по словам Дениса Шмыгаля, назрела необходимость социальной защиты студенческой молодежи. 

Отметим, что в Украине также возрастут пенсионные выплаты. Согласно данным Пенсионного фонда Украины, до конца текущего года пенсии в стране будут повышать трижды. Кроме того, начиная с декабря, увеличится и прожиточный минимум в стране с 2294 до 2393 гривен. В результате минимальная пенсия увеличится до 1934 гривен. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что зарплаты украинцев медленно, но уверено растут. И хоть минимальная зарплата сейчас составляет 6 тысяч гривен, в Минфине рассчитывают, что в 2022 году минимальная зарплата в Украине вырастет до 7700 грн. Есть украинцы которые зарабатывают значительно больше.

Также сообщалось, какой будет среднемесячная зарплата украинцев в 2024 году. Согласно расчетам, согласованным с парламентом, чиновники рассчитывают, что среднемесячная заработная плата украинцев будет расти в ближайшие три года. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/pravitelstvo-povyshaet-stipendii-studentam-naskolko-vyrastut-vyplaty-1858153.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ