Правительство повысит стипендии студентам: на сколько вырастут выплаты

Правительство Украины приняло решения повысить студентам стипендии. Соответствующее решение поддержали во время заседания Кабинета министров. Об этом сегодня, 1 сентября, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет ТСН.

Правительство повысит стипендии студентам - фото из открытых источников

Так, выплаты поднимут для учащихся в учреждениях профессионального, предвысшего и высшего образования.

В частности, в образовательных профессиональных учреждениях стипендии вырастут в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.

Отмечается, что в последний раз академические стипендии повышали студентам в ноябре 2017 года. В связи с этим, по словам Дениса Шмыгаля, назрела необходимость социальной защиты студенческой молодежи.

Отметим, что в Украине также возрастут пенсионные выплаты. Согласно данным Пенсионного фонда Украины, до конца текущего года пенсии в стране будут повышать трижды. Кроме того, начиная с декабря, увеличится и прожиточный минимум в стране с 2294 до 2393 гривен. В результате минимальная пенсия увеличится до 1934 гривен.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что зарплаты украинцев медленно, но уверено растут. И хоть минимальная зарплата сейчас составляет 6 тысяч гривен, в Минфине рассчитывают, что в 2022 году минимальная зарплата в Украине вырастет до 7700 грн. Есть украинцы которые зарабатывают значительно больше.

Также сообщалось, какой будет среднемесячная зарплата украинцев в 2024 году. Согласно расчетам, согласованным с парламентом, чиновники рассчитывают, что среднемесячная заработная плата украинцев будет расти в ближайшие три года.

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