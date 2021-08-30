Повышение пенсий в Украине: кто и когда получит выплаты

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, до конца текущего года пенсии в стране будут повышать трижды. Об этом сообщает УНИАН.

Повышение пенсий в Украине - фото из открытых источников

С 1 октября 2021 года украинских пенсионеров ожидают дополнительные адресные выплаты в размере 400 гривен. Доплату получат граждане, которые достигли возраста от 75 до 80 лет. Теперь минимальная пенсия для таких украинцев составит 2500 гривен.

С 1 декабря 2021 минимальная пенсия увеличится и для пенсионеров, которые достигли 65 лет. В целом она будет составлять 2600 гривен. Однако рассчитывать на повышение могут те пенсионеры, трудовой стаж которых 30 лет — для женщин и 35 лет — для мужчин.

Отмечается, что пенсии будут увеличены в связи с ростом минимальной заплаты с 6000 до 6500 гривен.

Кроме того, начиная с декабря увеличится и прожиточный минимум в стране с 2294 до 2393 гривен. В результате минимальная пенсия увеличится до 1934 гривен.

В этот же период повысят доплаты за сверхнормативный стаж.

Отметим, по словам министра социальной политики Марины Лазебной, второй уровень пенсионной системы будет обязательным, но не для всех. Чиновница рассказала, кого из украинцев обязательно переведут на накопительную пенсию.

Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин признался, что у него пессимистические ожидания по поводу накопительной пенсионной системы в Украине. Пессимизм этот основан на опыте наших соседей по реализации накопительной пенсионной системы. Проблема в том, что в слабых экономиках (как у нас) накопить можно, а вот сохранить — нельзя.





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