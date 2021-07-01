Представитель ЕБРР может быть причастен к коррупции в строительстве дорог — СМИ

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Станислав Молчанов
Строительство окружной дороги вокруг Житомира может быть связано с определенными коррупционными схемами. Как сообщает УНИАН со ссылкой на программу "Секретные материалы", к их реализации вероятно причастен заместитель директора Представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марк Магалецкий.
Окружная дорога вокруг Житомира. Фото: ТехноНовости
Журналисты связывают чиновника с возможными коррупционными действиями благодаря видеозаписи его обеда с человеком, которого в сюжете идентифицировали как представителя компании IRD Engineering SRL Юрия Срибняка. Это предприятие занимается техническим надзором при строительстве дорожных объектов. Среди проектов компании была и окружная дорога Житомира.
На видео, опубликованном "Секретными материалами", видно, как после трапезы Срибняк передает Магалецкому пакет, где, вероятно, может находиться взятка за продление контракта ЕБРР с IRD.
Журналисты напомнили, что речь идет о строительном проекте, подрядчиком на котором выступала китайская компания Synohidro. Из-за низкого качества строительных работ, "Укравтодор" инициировал расторжение контракта с китайской компанией. А вот компания по техническому надзору, которая и должна была следить за качеством, в проектах осталась.
Также в сюжете "Секретных материалов" было показано фрагмент письма "Укравтодора" в СБУ, в котором дорожные чиновники обращают внимание на некачественную работу китайской фирмы, а также IRD. Продемонстрированы и фрагменты аналогичных писем Житомирской Службы автодорог в центральный аппарат "Укравтодора".
Кроме того, журналисты опубликовали часть переписки информатора — бывшего сотрудника IRD — с руководством ЕБРР (в сюжете ошибочно указано — "с руководством фирмы" — ред.), где он рассказывает о подробностях схемы.
Корреспонденты "Секретных материалов" утверждают, что имеют также и другие свидетельства коррупционной схемы. Согласно продемонстрированным документам, услуги ЕБРР в качестве консультанта оказывала жена Срибняка — Алла Срибняк, на ФЛП которой ежемесячно перечисляли около 3 тысяч евро, хотя по факту услуг она не предоставляла.
Как сообщает УНИАН, комментария у Магалецкого журналистам взять не удалось, однако на его имя отправлен информационный запрос.
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