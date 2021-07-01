Представитель ЕБРР может быть причастен к коррупции в строительстве дорог — СМИ



















Строительство окружной дороги вокруг Житомира может быть связано с определенными коррупционными схемами. Как сообщает УНИАН со ссылкой на программу "Секретные материалы", к их реализации вероятно причастен заместитель директора Представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марк Магалецкий.

Окружная дорога вокруг Житомира. Фото: ТехноНовости

Журналисты связывают чиновника с возможными коррупционными действиями благодаря видеозаписи его обеда с человеком, которого в сюжете идентифицировали как представителя компании IRD Engineering SRL Юрия Срибняка. Это предприятие занимается техническим надзором при строительстве дорожных объектов. Среди проектов компании была и окружная дорога Житомира.

На видео, опубликованном "Секретными материалами", видно, как после трапезы Срибняк передает Магалецкому пакет, где, вероятно, может находиться взятка за продление контракта ЕБРР с IRD.

Журналисты напомнили, что речь идет о строительном проекте, подрядчиком на котором выступала китайская компания Synohidro. Из-за низкого качества строительных работ, "Укравтодор" инициировал расторжение контракта с китайской компанией. А вот компания по техническому надзору, которая и должна была следить за качеством, в проектах осталась.

Также в сюжете "Секретных материалов" было показано фрагмент письма "Укравтодора" в СБУ, в котором дорожные чиновники обращают внимание на некачественную работу китайской фирмы, а также IRD. Продемонстрированы и фрагменты аналогичных писем Житомирской Службы автодорог в центральный аппарат "Укравтодора".

Кроме того, журналисты опубликовали часть переписки информатора — бывшего сотрудника IRD — с руководством ЕБРР (в сюжете ошибочно указано — "с руководством фирмы" — ред.), где он рассказывает о подробностях схемы.

"Заявитель, по понятным причинам пожелавший остаться анонимом, уверяет, что Марк Магалецкий закрывает глаза на все нарушения на строительстве Житомирской объездной дороги, за что получает от подрядчиков солидные бонусы. Аноним описывает это видео так: "на основе дискуссий, проведенных между господином Срибняком и господином Орсини, владельцем IRD, этот пакет содержал компенсацию за услуги г-на Магалецкого. Предстоящие деловые переговоры завершились обязательством господина Магалецкого поддержать IRD, а также ее партнеров и соучастников в выигрыше будущих тендеров, финансируемых недавно подписанным кредитным соглашением между Правительством Украины и ЕБРР", — цитируют журналисты одно из писем.

Корреспонденты "Секретных материалов" утверждают, что имеют также и другие свидетельства коррупционной схемы. Согласно продемонстрированным документам, услуги ЕБРР в качестве консультанта оказывала жена Срибняка — Алла Срибняк, на ФЛП которой ежемесячно перечисляли около 3 тысяч евро, хотя по факту услуг она не предоставляла.

"Все эти схемы, переписка и теплые обеды с непрозрачными пакетами похоже направлены на затягивание строительства дорог в Украине, еще и за кредитные средства, которые вскоре мы будем с вами отдавать", — резюмируют журналисты.

Как сообщает УНИАН, комментария у Магалецкого журналистам взять не удалось, однако на его имя отправлен информационный запрос.

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