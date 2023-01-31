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Президент подписал закон о платежных услугах: что изменится

Инициатива о внесении изменений в Налоговый кодекс о платежных услугах была принята народными депутатами 12 января.

сегодня, 10:20
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Автор:

Давиденко Евгения

Президент Украины вернул с подписью законопроект, необходимый для реализации закона "О платежных услугах". Об этом свидетельствуют данные на официальном портале ВРУ, пишут "Комментарии".

Президент подписал закон о платежных услугах: что изменится


Как отметила одна из инициаторов законопроекта Ольга Василевская, документ открывает возможность использовать для уплаты налогов и сборов электронные деньги.


Кроме того, упрощено использование корпоративных карт для оплаты командировочных расходов бизнесом.


В частности, сроки для предоставления документов о фактических расходах и возврате излишне израсходованных средств лицу, выдавшему такие средства под отчет, существенно увеличены и унифицированы, а для подтверждения понесенных расходов по платежным операциям с использованием карт (корпоративных/личных или их реквизитов) хватит выписки за счетом и подтверждающие документы (при наличии) при этом разрешили их подачу в электронной форме.


Кроме того, отчет об использовании командировочных средств отныне будет составляться и подаваться работником только в случае наличия налогооблагаемого дохода и/или использования наличных денег на любые цели, кроме суточных расходов. Его можно складывать произвольно и подавать в бумажной или электронной форме.


Депутат напомнила, что банки видели риски в части возврата кредитов через право клиента на безусловный отзыв согласия на договорное списание средств со счета.


"Риск действительно был и он значителен, поэтому в проекте отменена возможность отмены плательщиком в любой момент согласия на списание по платежным операциям, осуществляемым для выполнения плательщиком денежных обязательств перед поставщиком платежных услуг плательщика", — отметила Василевская.


Вместе с тем инициатива позволит платить электронными деньгами счета за коммунальные услуги при условии, что их принимает поставщик таких услуг.




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