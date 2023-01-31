Президент подписал закон о платежных услугах: что изменится

Президент Украины вернул с подписью законопроект, необходимый для реализации закона "О платежных услугах". Об этом свидетельствуют данные на официальном портале ВРУ, пишут "Комментарии".





Как отметила одна из инициаторов законопроекта Ольга Василевская, документ открывает возможность использовать для уплаты налогов и сборов электронные деньги.





Кроме того, упрощено использование корпоративных карт для оплаты командировочных расходов бизнесом.





В частности, сроки для предоставления документов о фактических расходах и возврате излишне израсходованных средств лицу, выдавшему такие средства под отчет, существенно увеличены и унифицированы, а для подтверждения понесенных расходов по платежным операциям с использованием карт (корпоративных/личных или их реквизитов) хватит выписки за счетом и подтверждающие документы (при наличии) при этом разрешили их подачу в электронной форме.





Кроме того, отчет об использовании командировочных средств отныне будет составляться и подаваться работником только в случае наличия налогооблагаемого дохода и/или использования наличных денег на любые цели, кроме суточных расходов. Его можно складывать произвольно и подавать в бумажной или электронной форме.





Депутат напомнила, что банки видели риски в части возврата кредитов через право клиента на безусловный отзыв согласия на договорное списание средств со счета.





"Риск действительно был и он значителен, поэтому в проекте отменена возможность отмены плательщиком в любой момент согласия на списание по платежным операциям, осуществляемым для выполнения плательщиком денежных обязательств перед поставщиком платежных услуг плательщика", — отметила Василевская.





Вместе с тем инициатива позволит платить электронными деньгами счета за коммунальные услуги при условии, что их принимает поставщик таких услуг.





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