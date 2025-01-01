Продолжит ли обесцениваться гривна: какой прогноз курса доллара на январь

В 2024 году гривна установила антирекорд по "проседанию". Ведь в течение 2024 года нацвалюта постепенно ослаблялась по отношению к доллару, не раз устанавливая исторические рекорды. Будет ли удивлять курс валют в январе 2025 года? Какие советы можно дать украинцам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Курс гривны. Фото из открытых источников

Нас может ждать три волны обесценивания гривны

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников сразу заметил, что в отношении той тенденции, которая есть и которая продолжится, то порадоваться можно разве что тем украинцам, у которых сбережения в долларах или они получают зарплату в долларах. Обычных украинцев вряд ли порадует курсовая политика.

"Что касается общих тенденций, то еще при формировании государственного бюджета, как правительством, Нацбанком, так и международными организациями был просчитан среднегодовой курс на уровне 45 грн за доллар. То есть сейчас 42 грн за доллар и, скорее всего, тенденция по удешевлению гривни продолжится. Обратной тенденции точно не будет", – отметил эксперт.

По словам Алексея Плотникова, скорее всего, курс в январе будет держаться на уровне 42 грн за доллар. А дальше экономист прогнозирует, что волнами доллар будет набирать вес, а гривна продолжит обесцениваться.

"Возможно, такие волны обесценивания гривны произойдут в марте, июле и ноябре. Так тремя волнами мы выйдем на параметры, которые прогнозировали международные и наши национальные институции. То есть все, на что будет направлен курс, он будет направлен на то, что гривна будет дешеветь, учитывая среднегодовой параметр в разрезе 45 грн за доллар", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Бюджет 2025 года рассчитан по среднему курсу 45

Экономический эксперт Даниил Монин отметил, в целом, судя по текущим тенденциям управляемая НБУ девальвация в 2024 году заканчивается на уровне 42 гривны за доллар, что в целом уже было его таргетом, начиная с середины этого года.

"Что касается января и вообще первой половины 2025 года, то здесь основное влияние на политику НБУ будут оказывать 2 фактора – потребительская инфляция, которая по мнению НБУ будет пиковой в 1-м квартале 2025 года, а также стабильность западного финансирования", – считает эксперт.

По его словам, в текущий момент ожидания по инфляции – 12% по итогам 2024 года и скорее всего 13-14% в первом квартале. Это выше на 2-3% от прогнозов НБУ.

"Поэтому мы с большой вероятностью увидим увеличение ставки НБУ, возможно, даже до 15%, которая, по моему мнению, особо не даст влияния на уменьшение инфляции. Поскольку факторы инфляции – девальвация нацвалюты, рост гривневых зарплат, рост цен на электрику, поднятие налогов на топливо, сигареты, и на труд – носят немонетарный характер. Поэтому реальным инструментом снижения инфляции в начале 2025 года – есть сдерживание девальвации национальной валюты как реальный инструмент уменьшения инфляции на весь импорт, который занимает 50% ВВП на уровне 42-43 гривны за доллар", – прокомментировал эксперт.

В тоже время, уточняет Даниил Монин, бюджет 2025 года рассчитан по среднему курсу 45 и при удержании курса на уровне 42-43 бюджет будет недополучать доходы по западному финансированию импортному НДС акцизам и пошлинам.

"В тоже время, судя по тому, что у Украины в кармане уже западное финансирование от G7 по программе ERA в 2025 году, то Украина будет получать не кредиты, а гранты от Запада. Уже сейчас есть договоренности о 15 млрд долларов от США, 18 млрд Евро от ЕС и 3 млрд долларов от Японии. Плюс ещё МВФ выдаст 3-4 млрд. Это значит, что Украине светит 37 млрд долларов грантов, что по курсу 43 фактически 1.6 трлн гривен, что делает бюджет Украины в 2025-м году — бездефитным... И непонятно, зачем поднимали налоги. Поэтому НБУ будет иметь возможность держать первое полугодие курс 42-43 гривна за доллар", – подытожил Даниил Монин.

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