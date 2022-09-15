Произошли значительные изменения на рынке криптовалют, Ethereum 2.0 и обновления Merge

После долгих лет ожидания и многократного откладывания даты выпуска, обновления Merge наконец-то вышло в сети Ethereum. Это обновление принципиально изменяет систему проверки транзакций в пользу энергосбережения. Таким образом, Ethereum присоединяется к группе криптовалют, влияние которых на окружающую среду несколько меньше, в отличие от Bitcoin, который все еще базируется на системе проверки Proof-of-Work.

Произошли значительные изменения на рынке криптовалют. Фото из открытых источников

Переход от POW к POS для Ethereum неоднократно откладывался, что не удивительно, учитывая, сколько времени нужно разработчикам, чтобы представить меньшие обновления. Однако, 15 сентября 2022 года, наконец, было сообщено о реализации завершающего этапа.

Чтобы понять, насколько важно это изменение, нужно объяснить, в чем разница между системами POW и POS. Что такое POW и POS?

POW и POS – это механизмы, предназначенные для проверки в транзакциях. В случае с Ethereum изначально использовался первый способ. Работа в нем заключается в добыче блоков майнерами, обычно использующими видеокарты. Вот почему спрос на графические процессоры был столь огромен во время последнего пузыря криптовалют.

POW заставляет использовать огромные вычислительные фермы, потребляющие много энергии. Система безопасна и хорошо работает в сети, но в то же время ее огромным недостатком является потребление энергии, которое может оказаться вредным для окружающей среды.

POS работает по другому. Чтобы проверить сеть, необходимо заложить свои токены. В случае Ethereum подтверждающими лицами становятся только те, кто обещает по крайней мере 32 ETH. В отличие от POW, не нужно использовать огромное количество вычислительной мощности, а значит и энергии, поскольку нет никаких проблем с конкуренцией за добычу блока. Блоки создаются только при необходимости, а их "создатели" случайным образом выбираются из пула валидаторов.

В настоящее время общее потребление энергии сетью Ethereum составляет около 112 ТВт-ч в год, что примерно равно использованию энергии в Нидерландах. После обновления общие затраты энергии на обеспечение безопасности сети Ethereum составят около 0,01 ТВт-ч в год.

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