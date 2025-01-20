Раскрытие банковской тайны: в чем кроется опасность для каждого украинца

Идея министра финансов Сергея Марченко о раскрытии банковской тайны в Украине имеет ряд угроз. Такое решение может привести к увеличению теневого сектора экономики. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал экономист, президент Международного института свободы (Украина) Ярослав Романчук.

Раскрытие банковской тайны

Эксперт говорит, что ему удивительно, как формируют своё мнение украинские чиновники, поскольку есть какие-то каноны западной цивилизации тех стран, куда мы стремимся вступить.

По мнению экономиста, стремление ликвидировать банковскую тайну – это чистой воды социализм, элемент авторитарно-тоталитарного общества. И это в условиях, подчеркивает Ярослав Романчук, когда у нас крайне слабые институты защиты прав собственности, коррумпированные органы власти, нету доверия к ним.

"Такой шаг будет означать только одно – резкое увеличение серой экономики, переход населения в кэш, сокращение инвестиционной деятельности и, конечно же, никто такому предложению министра финансов, если оно будет узаконено правительством, рад не будет", – отметил Ярослав Романчук.

Он добавил, если президент Зеленский, правительство неоднократно заявляли, что есть задача обеспечить инвестиционный рывок, создать высокие темпы экономического роста, модернизацию тем самым на западных условиях, тогда вот эту тему о ликвидации банковской тайны и взаимоотношения между налогоплательщиками и государством нужно просто забыть, как страшный сон.

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