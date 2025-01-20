Раскрытие банковской тайны: в чем кроется опасность для каждого украинца

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Кравцев Сергей
Идея министра финансов Сергея Марченко о раскрытии банковской тайны в Украине имеет ряд угроз. Такое решение может привести к увеличению теневого сектора экономики. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал экономист, президент Международного института свободы (Украина) Ярослав Романчук.
Раскрытие банковской тайны
Эксперт говорит, что ему удивительно, как формируют своё мнение украинские чиновники, поскольку есть какие-то каноны западной цивилизации тех стран, куда мы стремимся вступить.
По мнению экономиста, стремление ликвидировать банковскую тайну – это чистой воды социализм, элемент авторитарно-тоталитарного общества. И это в условиях, подчеркивает Ярослав Романчук, когда у нас крайне слабые институты защиты прав собственности, коррумпированные органы власти, нету доверия к ним.
Он добавил, если президент Зеленский, правительство неоднократно заявляли, что есть задача обеспечить инвестиционный рывок, создать высокие темпы экономического роста, модернизацию тем самым на западных условиях, тогда вот эту тему о ликвидации банковской тайны и взаимоотношения между налогоплательщиками и государством нужно просто забыть, как страшный сон.
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