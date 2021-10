Разыскиваемый бизнесмен Руслан Тарпан мог выводить средства в РФ: названы несколько способов

Одиозный бизнесмен из Одессы Руслан Тарпан, с 2017 года объявленный во Всеукраинский розыск, является главным подозреваемым НАБУ по делу "Глубоководного выпуска". Этот проект должен улучшить экологическое состояние Черного моря и решить проблему переполнения Хаджибейского лимана. Его финансировало государство. Всего на реализацию "Глубоководного выпуска" было потрачено более 600 млн. грн. Однако завершилось все уголовным производством, бегством Тарпана из Украины, подозрениями для его сообщников и убытками для бюджета в 320 млн. Об этом сообщает издание "Комментарии".

Руслан Тарпан. Фото: Думская

Как Тарпан и другие подозреваемые, могли, используя ряд фирм-прокладок проводить сомнительные операции с бюджетными средствами, и впоследствии выводить их в страну-агрессора – подробно в видео:





По материалам уголовного производства НАБУ, могло существовать не менее трех путей присвоения средств компаниями Тарпана на "Глубоководном выпуске".

Первая схема могла заключаться в завладении бюджетными средствами путем завышения стоимости материалов на строительстве. Объем неправомерной выгоды якобы составил – 64,5 млн грн, а главным контрагентом в этой схеме была компания Тарпана "Ремерцентр". Трубы для строительства выпуска она покупала у фиктивных фирм. Завышенные цены якобы согласовывали, в частности, и с чиновниками Одесской обладминистрации — И.Е.Полуденко, В.В.Тюхтею и В.С.Поповым.

Субподрядчиками компании Тарпана "Ремерцентр" выступали следующие фирмы того же Тарпана: "СК Прогресс", ООО "Рем-Промстрой Индустрия", ЧП "Инно-Трейдинг", ЧП "Стройинвест Груп" и ООО "ГТ Проект-Украина". ООО "Рем-Промстрой Индустрия", в частности, покупала трубы у компании ООО "Коно".

Следователи установили, что в декабре 2010 года норвежская компания Pipelife Norge AS. получила более 5 миллионов долларов от "Коно" за трубы для "Глубоководного выпуска". А уже в конце февраля следующего года норвежцы перевели 810,3 тыс. евро на счет супруги Тарпана Оксаны Шишовской в банке Compagnie Monegasque De Banque (в Монако). Норвежская Pipelife Norge AS с 2007 года владеет трубным заводом в России в городе Жуков. А в украинском представительстве Pipelife Norge AS работал Игорь Новосад, чья жена Жанна и возглавляла фирму "Коно".

Компания "Рем-Промстрой Индустрия" не только покупала трубы, но и оптимизировала средства и оказывала "финансовую помощь" ряду сомнительных фирм. Такие финансовые операции проводились, как правило, через АО "ФИНРОСТБАНК" и МАРФИН БАНК.

Вторая схема завладения бюджетными средствами могла реализовываться путем завышения стоимости материалов на "Глубинном выпуске". Объем неправомерной выгоды якобы составил – 58,1 млн. грн. В этой схеме уже известный "Ремерцентр" заключил договор субподряда с ООО "Инно-Трейдинг" на сумму более 129 миллионов гривен. Однако "Инно-Трейдинг" передала выполнение этих работ "Мёбиус Констракшнс Юкрейн" и заплатила за это 71,5 млн грн. Разница оставалась на счетах первой компании, аффилированной, опять же, Русланом Тарпаном.

Инно-Трейдинг в дальнейшем проводило оптимизацию средств через компанию БК "Мегастрой", а та переводила деньги на счет фирмы-однодневки ООО "Сантарм" через ПУАО "СМАРТБАНК". Также "Инно-Трейдинг" имела договор подряда с компанией ООО "Киевкапиталстрой", которая дальше передавала средства тоже компании-однодневке "Комп Ютер Тес 9". Инно-Трейдинг имела договоры подряда: на строительные материалы — компанией-однодневкой ООО "Вирамакс"; на стиральное оборудование с компанией-однодневкой ЧП "Фирма Титан"; на арматуру – с компанией ООО "Викант", входящей в группу компаний Тарпана. Кроме прочего "Инно-Трейдинг" работала по договорам с компаниями-однодневками ООО "Бетонекс Строй" и "Укб Инвест". Владельцем которых тоже является Руслан Тарпан.

В заключение компанией Инно-Трейдинг еще и была предоставлена услуга возврата финансовой помощи через Альфа Банк Тарпану на сумму 1,44 млн грн.

Третья схема могла заключаться в завладении бюджетными средствами путем завышения объемов работ на "Глубинном выпуске". Неправомерная выгода по этой схеме якобы составила – 18,8 млн. грн. Так, директора "Ремерцентра" (Гетман В.А., Романов О.А) должны были отразить в документах выполнения работ по засыпке подводной траншеи песком и щебнем, которые фактически не выполнялись. Субподрядчик, а в этот раз это была компания ЧП "Стройинвестгрупп", заключил договор о финансовой помощи с компанией "Грандстиль", входящей в группу компаний Тарпана. Также, ЧП "Стройинвестгруп" оказывало финпомощь компаниям-посредникам (ООО "Эви Текс", ООО "Квантум Плюс", ООО "Таймтредин", ООО "Юнистафф", ООО "Юг-тел", ООО "Текстрой", ООО "Адис- Строй") в основном для погашения векселей. И все эти компании входят в бизнес группу Руслан Тарпана.

Интересно, что у компании "Стройинвестгрупп" был договор подряда на работы с компанией ООО "БК Элитстрой", которая, в свою очередь, взаимодействовала с компанией-однодневкой "Онис-Марин", также входившей в группу активов Тарпана. Онис-Марин, в частности, провела операцию обналичивания через ФИНБАНК на сумму 400 000 грн. Кроме того, "Стройинвестгрупп" заключила договор с компанией ООО "Компас Проект" на услуги и передачу права. Последняя тоже входит в группу компаний Тарпана.

"Стройинвестгрупп" еще и возвращала финпомощь компании ООО "Бетонгрупп – 1", которая, опять же, входит в группу Тарпана. Практически эта услуга была выполнена совсем другой компанией. Финдопомощь была оказана и компании "Строй-Систем", оказывавшей финпомощь "Инкор-Строй" и компании "Штрих-Код2" (это две компании Тарпана). Последняя занималась обналичиванием через ФЛП — Школа В.В, Маламан Е.А. и Круковский Л.Ю. И это еще не полный их список.

Вместо вывода: всего Тарпан только на Глубинном выпуске мог провести финансовых операций на 4 миллиона долларов. Часть из этих средств он пробовал легализовать в Монако, за что получил подозрение в Княжестве, арест имущества и уголовное дело против своей жены Оксаны Шишовской. Другую часть средств выводил через разветвленную схему фиктивных договоров и компаний в Россию. Однако до сих пор ему не объявлено подозрение за финансирование терроризма и до сих пор он не объявлен ни НАБУ, ни САП, ни ОГП Венедиктовой в международный розыск. Хотя в других странах, например, в Америке, в случае вины, за ряд таких же преступлений, Тарпан мог получить по меньшей мере 300 лет лишения свободы.

