Рейтинг стоимости нового жилья в Украине: какой город стал новым лидером

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Slava Kot
Львов возглавил рейтинг самых дорогих городов Украины по стоимости жилья в новостройках, сместив Киев с традиционной позиции лидера. Согласно новому аналитическому отчету компании ЛУН, медианная цена квадратного метра во Львове в августе 2025 года достигла 57 600 гривен, тогда как в Киеве она составляет 54 000 гривен.
Львов стал городом с самой высокой ценой за новые квартиры. Фото из открытых источников
Аналитики ЛУН указывают, что цены во Львове выросли на 3% за полгода и поднялись до 57 600 гривен. Благодаря этому город смог обогнать Киев по цене квартир на первичном рынке.
Киев стал вторым самым дорогим рынком первоначальной недвижимости. В столице метр в новостройке стоит в среднем 54 000 гривен. За последние полгода цена выросла на 1%. В тройку самых дорогих городов Украины вошел Ужгород, где цена квадратного метра составляет 47 300 гривен. Это на 3% больше полугода назад.
Цены на квартиры в Украине на первичном рынке недвижимости
Самые дешевые новые квартиры в Украине можно купить в Запорожье – 25 000 гривен за метр квадратный.
Рейтинг городов по цене на новые квартиры (первичный рынок):
Ранее портал "Комментарии" сообщал о ценах на однокомнатные квартиры в Украине.
Также "Комментарии" писали, что нардепка Безуглая ответила откуда у нее "дешевая квартира" в Киеве.