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Рейтинг стоимости нового жилья в Украине: какой город стал новым лидером

Львов опередил Киев и стал самым дорогим в Украине городом по стоимости первичного рынка недвижимости.

6 августа 2025, 13:40
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Slava Kot

Львов возглавил рейтинг самых дорогих городов Украины по стоимости жилья в новостройках, сместив Киев с традиционной позиции лидера. Согласно новому аналитическому отчету компании ЛУН, медианная цена квадратного метра во Львове в августе 2025 года достигла 57 600 гривен, тогда как в Киеве она составляет 54 000 гривен.

Рейтинг стоимости нового жилья в Украине: какой город стал новым лидером

Львов стал городом с самой высокой ценой за новые квартиры. Фото из открытых источников

Аналитики ЛУН указывают, что цены во Львове выросли на 3% за полгода и поднялись до 57 600 гривен. Благодаря этому город смог обогнать Киев по цене квартир на первичном рынке.

"В городе продолжают появляться новые проекты, есть конкуренция между застройщиками, а покупатели – и местные, и из релокированных регионов – остаются активными", – объясняют в ЛУН.

Киев стал вторым самым дорогим рынком первоначальной недвижимости. В столице метр в новостройке стоит в среднем 54 000 гривен. За последние полгода цена выросла на 1%. В тройку самых дорогих городов Украины вошел Ужгород, где цена квадратного метра составляет 47 300 гривен. Это на 3% больше полугода назад.

Рейтинг стоимости нового жилья в Украине: какой город стал новым лидером - фото 2

Цены на квартиры в Украине на первичном рынке недвижимости

Самые дешевые новые квартиры в Украине можно купить в Запорожье – 25 000 гривен за метр квадратный.

Рейтинг городов по цене на новые квартиры (первичный рынок):

  • — Львов – 57 600 гривен (3%)
  • — Киев – 54 000 гривен (1%)
  • — Ужгород – 47 300 гривен (3%)
  • — Одесса – 46 200 гривен (14%)
  • — Днепр – 45 800 гривен (–7%)
  • — Ровно – 42 000 гривен (10%)
  • — Черновцы – 42 000 гривен (1%)
  • — Винница – 41 600 гривен (2%)
  • — Кропивницкий – 39 900 гривен (–13%)
  • — Луцк – 38 500 гривен (5%)
  • — Ивано-Франковск — 36 000 гривен (2%)
  • — Полтава – 34 000 гривен
  • — Житомир – 33 300 гривен (11%)
  • — Черкассы – 32 100 гривен (5%)
  • — Тернополь – 32 000 гривен (9%)
  • — Чернигов – 31 400 гривен (6%)
  • — Хмельницкий – 29 900 гривен (7%)
  • — Николаев – 29 400 гривен
  • — Харьков – 27 900 гривен (4%)
  • — суммы – 26 000 гривен
  • — Запорожье – 25 000 гривен (–7%)

Ранее портал "Комментарии" сообщал о ценах на однокомнатные квартиры в Украине.

Также "Комментарии" писали, что нардепка Безуглая ответила откуда у нее "дешевая квартира" в Киеве.



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