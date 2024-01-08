Несмотря на войну в Украине, Россия стала богаче, в то время как западный мир потерял триллионы долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет UBS о мировом богатстве, опубликованном в 2023 году, однако содержащий подсчеты за 2022 год.



В России увеличилось количество богачей, несмотря на войну и санкции. Фото из открытых источников

В отчете Global Wealth Report подсчитали, что состояние России выросло на 600 миллиардов долларов. Это произошло несмотря на российскую агрессию, санкции Запада и спад экономики РФ. Кроме того, количество российских миллионеров в 2022 году возросло примерно на 56 тысяч и теперь их количество более 400 тыс. человек. В частности количество сверхбогатых людей, состояние которых оценивается более чем в 50 млн долларов увеличилось еще на 4,5 тыс. россиян.

Больше всего в богатстве потеряли США, где количество миллионеров сократилось на один миллион, а общее уменьшение средств в этой стране достигло 5,9 трлн долларов. В то время как страны Европы совместно потеряли около 5 трлн. Несмотря на это, в США до сих пор больше всего миллионеров, более половины всех проживающих на планете.

UBS указывают, что "сейчас трудно определить тенденции богатства в России", однако эта страна стала одной из немногих, которые увеличили состояние в 2022 году. В отчете Global Wealth Report считают, что причиной увеличения средств в РФ стали высокие цены на нефть, являющиеся основным источником российского бюджета. Однако, долго ли будет продолжаться такая ситуация с бюджетом РФ, неизвестно.

Вместе с Россией значительно увеличили свое состояние Индия, Бразилия и Мексика. В то время как США, Канада, Япония, Австралия и Китай потеряли в 2022 году больше всех денег.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пять стран присоединились к союзу с Россией и Китаем.

Также "Комментарии" писали, что, несмотря на заявления Путина по улучшению жизни, в России после дефицита яиц жалуются на исчезновение еще одного товара.