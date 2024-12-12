Рост цен ускорился: в НБУ ответили, действительно ли это еще не предел

Нацбанк Украины прогнозирует ускоренный рост цен в ближайшие месяцы. Инфляция замедлится лишь в середине 2025 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал глава НБУ Андрей Пышный.

Цены на продукты. Фото из открытых источников

Глава Нацбанка отметил, в ноябре инфляция ускорилась до 11,2% в годовом измерении. Весомым двигателем роста цен оставались последствия ограниченного предложения продовольствия вследствие худших нынешних урожаев.

"Ожидается, что влияние этого фактора на инфляцию должно нивелироваться в следующем году с поступлением нового урожая", — отметил глава НБУ.

В то же время инфляционный всплеск все больше приобретает фундаментальные признаки, что подтверждается дальнейшим ускорением базовой инфляции (до 9,3% г/г в ноябре). Последнее связано, в частности, с увеличением производственных затрат, в том числе на электроэнергию и оплату труда, а также курсовыми эффектами вследствие ослабления гривны в предыдущие периоды, добавил глава НБУ.

По его словам, инфляционные ожидания пока демонстрируют относительную устойчивость, однако усиливается риск их разбалансировки на фоне повышения внимания населения к инфляционным процессам.

"В последующие месяцы инфляция в годовом измерении, вероятно, продолжит расти из-за дальнейшего влияния факторов со стороны предложения продовольственных товаров, существенных бюджетных расходов, значительных темпов увеличения заработных плат и высокого энергодефицита во время отопительного сезона. Однако в дальнейшем инфляция должна замедлиться на фоне постепенного улучшения ситуации в энергосекторе и наращивания урожаев", — высказался Андрей Пышный.

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