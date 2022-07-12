Рост инфляции в Украине: в НБУ рассказали, как изменились цены в июне

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По данным государственного регулятора, в прошлом месяце, в июне, зафиксирован рост потребительской инфляции в годовом измерении, он ускорился до 21,5%, в мае этот показатель составлял 18%. В первый месяц лета цены увеличились на 3,1% по данным Госстата. Об этом сообщают в пресс-службе НБУ.



Причинами такого скачка называют нарушение цепей снабжения, сокращение объемов предложения некоторых товаров, рост издержек бизнеса, разрушение заводов и инфраструктуры, ухудшение инфляционных ожиданий.

Сдерживающими факторами выступали: фиксированный официальный курс гривны к доллару США, мораторий на повышение тарифов на газ и тепло, импорт товаров, постепенное налаживание экспорта.

Что касается уровня базовой инфляции, то в годовом исчислении она тоже выросла до 15,2% в июне по сравнению с 13,8% в мае. Цены на пищевую продукцию выросли до 21,5%. Речь идет о мясных и рыбных продуктах, масле, маргарине, мучных изделиях и безалкогольных напитках. Выросли в цене и необработанные, сырые продукты питания до 36,1% в годовом исчислении. Подскочили в цене гречка, рис и другие крупы, соль, сахар, овощи, фрукты и ягоды, свинина, курятина, молоко.

Непродовольственные товары выросли в цене до 9,2%. В их числе товары для дома: посуда, мебель и бытовая техника, электроника, автомобили, фармацевтические товары, косметика, одежда, обувь.

Также подорожала стоимость услуг на 14,3%, в частности, аренда жилья, ремонтные работы, услуги такси, транспортные перевозки, медицинские услуги, услуги салонов красоты, кинотеатров, спортивных учреждений и общепита, проживание в гостиницах и пансионатах.

Стоимость горючего выросла почти на 90,9%, что связано с ростом цен на нефть, разрушением заводов и нефтебаз российскими ракетами, дефицитом горючего и его импортом.

"Дальнейшее ускорение потребительской инфляции свидетельствует об усилении инфляционного давления из-за войны. Риски ускорения инфляционных процессов и ухудшения ожиданий продолжают оставаться значительными в условиях блокирования россией портов, повреждения транспортной инфраструктуры и целенаправленного уничтожения предприятий и складов", — говорится в сообщении.

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