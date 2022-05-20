Рост курса бьет рекорды: почему так происходит и почему через 2-3 месяца курс снова может быть 30

Первый замглавы налогового комитета ВР Ярослав Железняк считает, что в ближайшее время курс может быть уже 40 грн за доллар. А за этим, по его словам, последует рост цен на все: от топлива до хлеба. Он также уверяет, что курс может остаться значительно ниже, но для этого необходим ряд мер. В аналогичном ключе высказался экс-спикер парламента Дмитрий Разумков. При этом Нацбанк намерен и дальше удерживать официальный курс доллара на уровне 29,25 грн. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что происходит с курсом и каким образом ситуация может стабилизироваться.

Доллары. Фото из открытых источников

Из-за блокировки Россией украинских морских портов экспорт сильно ограничен, валютной выручки очень мало

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак подчеркивает, что сегодня, в период большой неопределенности, курс может быть от 30 до 40 грн (как говорит Железняк) и даже выше. Потолка нет.

"Курс зависит от ряда основных факторов. Первый – наш торговый баланс. Импорт и экспорт, – поясняет эксперт. – Экспорт сильно ограничен. Море заблокировано агрессором. По мнению многих мировых аналитиков, может быть заблокировано еще примерно полгода. То есть, объемы нашего экспорта через море будут нулевыми. А именно морскими путями до войны мы переправляли более половины нашего экспорта. Прежде всего – зерно, металлургическую продукцию, руду. То, что мы традиционно продавали за рубеж. Сейчас этого делать не можем. Как следствие – мировые цены на зерно, руду, металл сильно выросли".

Предпринимаются попытки перевезти свою продукцию сухопутными путями, через западную границу, с использованием фур и железной дороги. Но выстраивание новой логистики требует много времени и средств. И всё равно тех объемов, что были, мы без моря не достигнем, отмечает Тарас Козак.

"С другой стороны – импорт, – продолжает он. – Мы импортируем сейчас довольно ограниченный критичный объем продукции из-за рубежа. Но постоянно правительство расширяет этот перечень. Чтобы экономика работала, мы не можем без импорта – технологического, сырьевого, технического и так далее. В итоге всё идет к тому, что импорт откроется весь".

А при малых поступлениях валюты в страну и больших платежах, понятно, что валюты нам не хватает, поясняет эксперт.

"К тому же, накладывается такой фактор военного времени как огромные траты бюджета на покупку оружия, боеприпасов, обмундирования. Того, что жизненно необходимо для победы в войне. Хоть Запад нам помогает – и деньгами, и военно, и гуманитарно – этого мало, – уверен Тарас Козак. – Дефицит госбюджета Украины, подтвержденный МВФ, составляет более 5 млрд долл в месяц. И пока эти деньги не начнут стабильно поступать из-за рубежа, эту "дыру" будет закрывать Нацбанк через эмиссию. Которая постоянно растет. Если в марте она была 20 млрд, то в апреле уже – 50 млрд. В мае, похоже, будет не меньше… Если не придется западная помощь".

Пока всё – в минус. Как результат, курс пошел вверх очень быстро, отмечает эксперт. Но, подчеркивает он, может произойти и обратная тенденция. При условии, что мы получим большие объемы западной помощи.

"Уже видим позитивные подвижки в этом направлении. В частности, 40 млрд долларов помощи Украине утвердили законодатели США. Страны "Большой семерки" согласовали выделение Украине 19,8 млрд долларов помощи, а Европейская комиссия предложила предоставить нам до 9 миллиардов евро. К тому же, идут хорошие сигналы, что Украина может стать кандидатом в ЕС, что откроет для нас финансирование из европейских фондов. И, если данные средства будут приходить достаточно быстро и в анонсированных объемах, курс может стабилизироваться, – говорит Тарас Козак. – В Украину пойдут большие объемы валюты. Внутри же страны нужны гривны. Соответственно, правительство будет продавать полученную валюту за грн, и спрос на последнюю вырастет. Как следствие, курс может вернуться к прежним позициям. И мы вполне можем увидеть при таких условиях через несколько месяцев курс в 30 грн за доллар".

НБУ следует подкреплять украинские банки валютой, чтобы те могли через свои отделения продавать ее

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ предупреждает, что ситуация с курсом валют объективно будет сложной в период военного времени.

"В предыдущие месяцы падение экспорта компенсировалось сокращением потребительского спроса, снижением бизнес-активности. Сейчас начали потихоньку проводить восстановительные работы, население начало тратить больше времени. И рост импорта при заблокированном на 40-50% экспорте начал оказывать, по сравнению с мартом-апрелем, более серьезное давление на курс. Тем более, что в марте-апреле по экспорту приходили еще расчеты за товары, отгруженные до войны. И мы какое-то время проедали еще ту экспортную выручку. Но сейчас этот поток начинает иссякать. Тогда как импорт начал расти, как и цены в магазинах. Плюс произошла определенная пауза в международной финансовой помощи. Всё это сыграло на девальвацию", – поясняет Алексей Кущ.

По его словам, есть еще один фактор, о котором почему-то мало говорят. А именно – спекуляции. И это касается не только цен в магазинах или на заправках с целью поживиться на проблемах военного времени.

"Сейчас на микроуровне работает такая схема. Человек кладет деньги на карту в гривне. Выезжает в Польшу. Там конвертирует гривну в доллар по фиксированному курсу НБУ (29,25 грн). А приезжая в Украину – продает эти доллары уже по 38-40 грн. Раз в день делая такое пересечение границы, можно зарабатывать десятки тысячи гривен. А в месяц – сотни тысяч. Фактически ничем не занимаясь, просто зачисляя деньги на карточку в гривнах, конвертируя их в Польше, а потом продавая доллары в Украине", – рассказывает Алексей Кущ.

Он уверен, что важно перекрывать такие каналы спекуляций, которые расшатывают курс. Технически это сделать несложно, считает эксперт. Нужно просто принять решение, что конвертация грн на карточках за рубежом должна проводиться по коммерческому курсу.

"В первые месяцы такая льгота (фиксированный курс) была оправдана. Люди выезжали с гривнами на карте, надо было помочь им адаптироваться на новом месте, поменять деньги по относительно низкому курсу. Но сейчас это превращается в спекуляцию. Кто выехал и хочет оставаться какое-то время за рубежом, все гривны давно конвертировали в евро или другую инвалюту, – считает Алексей Кущ. Кроме того, НБУ следует подкреплять украинские банки валютой, чтобы те могли через свои отделения продавать ее. Сейчас они могут это делать только в рамках валюты, которая к ним приходит. А это весьма скудный поток. Именно поэтому нужно проводить подкрепление банков валютой. Чтобы они становились более активными игроками валютного рынка. В данный же момент там правят бал "серые" обменники, что, понятно, влияет на курс".

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты рассказали в эксклюзивном интервью нашему изданию, почему аннексия новых территорий закончится большой бедой для РФ.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!