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Рынок недвижимости в Украине: эксперт рассказал, когда выгоднее всего покупать жилье в 2022 году

Цены на "первичке" в самых крупных украинских городах продемонстрируют стабильность с января до марта текущего года

сегодня, 11:53
Автор:

Елизавета Черных
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В 2022 году стоимость жилья в Украине будет расти, особенно подорожание коснется вторичного рынка недвижимости. Об этом изданию "Телеграф" рассказал глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрий Пита. 

Рынок недвижимости в Украине: эксперт рассказал, когда выгоднее всего покупать жилье в 2022 году

Рынок недвижимости в Украине - фото из открытых источников

Эксперт отметил, что наиболее удачным периодом для инвестиций в жилье является зима, потому как в это время года спрос на рынке сокращается и стоимость поднимается не так сильно. Президент АСНУ добавил, что за зиму большинство видов недвижимости не подорожает — изменятся в цене разве что комплексы комфорт-класса на 5-7%.

Согласно прогнозу АСНУ, цены на "первичке" в самых крупных украинских городах продемонстрируют стабильность с января до марта текущего года. Такие тенденции связаны со значительным падением спроса на жилье, который наблюдается с сентября прошлого года. Однако начиная с апреля, цены на недвижимость начнут расти. 

По словам Юрия Питы, в период с апреля по июнь цена за квадратный метр в новостройках Киева, Одессы и Львова может увеличиться в среднем на 7%, в Днепре и Харькове "квадрат" может подорожать на 5%. 

Эксперты также отмечают, что стоимость квартир в стране будет зависеть от нескольких факторов. В частности, на сколько эффективным будет законодательство, регулирующее строительство. Также на ситуацию повлияет платежеспособный спрос населения и ситуация с пандемией коронавируса в Украине. При этом в ближайшие полгода на рынке недвижимости не прогнозируется кризисных явлений. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, стоит ли сейчас покупать жилую недвижимость в Украине. 


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Источник: https://telegraf.com.ua/nedvizhimost/2022-01-04/5693021-kogda-vygodnee-vsego-pokupat-kvartiru-v-2022-godu-mnenie-ekspertov
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