Рынок недвижимости в Украине: эксперт рассказал, когда выгоднее всего покупать жилье в 2022 году

В 2022 году стоимость жилья в Украине будет расти, особенно подорожание коснется вторичного рынка недвижимости. Об этом изданию "Телеграф" рассказал глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрий Пита.

Рынок недвижимости в Украине - фото из открытых источников

Эксперт отметил, что наиболее удачным периодом для инвестиций в жилье является зима, потому как в это время года спрос на рынке сокращается и стоимость поднимается не так сильно. Президент АСНУ добавил, что за зиму большинство видов недвижимости не подорожает — изменятся в цене разве что комплексы комфорт-класса на 5-7%.

Согласно прогнозу АСНУ, цены на "первичке" в самых крупных украинских городах продемонстрируют стабильность с января до марта текущего года. Такие тенденции связаны со значительным падением спроса на жилье, который наблюдается с сентября прошлого года. Однако начиная с апреля, цены на недвижимость начнут расти.

По словам Юрия Питы, в период с апреля по июнь цена за квадратный метр в новостройках Киева, Одессы и Львова может увеличиться в среднем на 7%, в Днепре и Харькове "квадрат" может подорожать на 5%.

Эксперты также отмечают, что стоимость квартир в стране будет зависеть от нескольких факторов. В частности, на сколько эффективным будет законодательство, регулирующее строительство. Также на ситуацию повлияет платежеспособный спрос населения и ситуация с пандемией коронавируса в Украине. При этом в ближайшие полгода на рынке недвижимости не прогнозируется кризисных явлений.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, стоит ли сейчас покупать жилую недвижимость в Украине.



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