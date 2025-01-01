Самые богатые женщины мира: кто они, чем занимаются и каким состоянием владеют

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Slava Kot
Задумывались ли вы, кто входит в список самых богатых женщин мира? Они возглавляют компании в разных отраслях – от косметики и розничной торговли до горнодобывающей промышленности и финансов. Большинство из них получили свое состояние по наследству, другие — приумножили его благодаря стратегическим бизнес-решениям и инновациям. Портал "Комментарии" подготовил подборку о 10 самых богатых женщинах в мире.
Самые богатые женщины мира
Общее состояние 10 самых богатых женщин мира составляет 468 миллиардов долларов. У большинства женщин есть американское гражданство, однако лидером рейтинга стала французская предпринимательница. Предлагаем ознакомиться с топ-10 самых богатых женщин планеты и узнать больше об источниках их богатства.
Эбигейл Джонсон возглавляет одну из крупнейших инвестиционных компаний мира — Fidelity Investments, управляющую активами на сумму 4,9 триллиона долларов. Она владеет 28,5% акций компании, основанной ее дедом в 1946 году. Благодаря удачным шагам Джонсон приумножила свой капитал в 2024 году и вернулась в топ-10 самых богатых женщин.
Самый богатый человек в Австралии Джина Райнхарт унаследовала бизнес от своего отца Лэнга Хэнкока, скончавшегося в 1992 году. После его смерти она превратила Hancock Prospecting Group в лидера горнодобывающей отрасли Австралии, а ее состояние выросло на 14% за последний год и составляет более 30 миллиардов долларов.
После смерти Шелдона Адельсона в 2021 году его жена Мириам Адельсон унаследовала более половины акций компании Las Vegas Sands – одного из крупнейших в мире операторов казино. После наследования, Мириам, которая является врачом по образованию, пожертвовала более миллиарда долларов на открытие лекарств и финансирование программ медицинских исследований.
Рафаэла Апонте-Диамант вместе с мужем Джанлуиджи Апонте в 1970 году основали MSC, которая превратилась в крупнейшую в мире судоходную компанию. Каждый из них владеет 50% акций компании. В противоположность другим женщинам в рейтинге Рафаэла была основательницей компании, а не получила состояние по наследству или после развода.
Самая богатая женщина Индии Савитри Джиндал получила свое состояние после смерти мужа и основателя сталеварной компании Jindal Group Ома Пракаша Джиндала в 2005 году. Благодаря повышению цены на сталь и росту акций компании Савитри Джиндал поднялась в рейтинге самых богатых женщин с 12-го места в прошлом году.
Бывшая жена Джеффа Безоса Маккензи Скотт получила 4% акций Amazon после развода в 2019 году. Скотт активно жертвует на благотворительность и уже передала более 17 миллиардов долларов на разные нужды.
Жаклин Марс вместе со своим братом Джоном Марсом владеет компанией производителем сладостей и кормов для животных Mars Inc. В частности, эта компания имеет такие известные бренды, как M&Ms и Pedigree. Компанию основал их дед Фрэнк Марс в 1911 году.
Тройку лидеров самых богатых женщин мира замыкает американка Джулия Кох. После смерти мужа она унаследовала его компанию Koch Industries. Сейчас ее состояние оценивается в размере 64,3 млрд долларов.
Второе место в списке самых богатых женщин планеты занимает американка Элис Уолтон, получившая в наследство от отца корпорацию розничной торговли Walmart. 73-летняя Элис Уолтон в 2024 году имеет состояние в размере 72,3 млрд долларов.
Четвертый год подряд самой богатой женщиной признается наследница косметической компании L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс. В конце 2024 года состояние 71-летней француженки оценивается в размере 99,5 млрд долларов. Она получила наследство стоимостью 39,5 миллиарда долларов в 2017 году от матери Лилиан Бетанкур и с годами приумножила свой капитал.
Вот краткий итог всех самых богатых женщин, попавших в рейтинг.
Топ-10 самых богатых женщин в мире:
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