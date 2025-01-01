Самые богатые женщины мира: кто они, чем занимаются и каким состоянием владеют

Задумывались ли вы, кто входит в список самых богатых женщин мира? Они возглавляют компании в разных отраслях – от косметики и розничной торговли до горнодобывающей промышленности и финансов. Большинство из них получили свое состояние по наследству, другие — приумножили его благодаря стратегическим бизнес-решениям и инновациям. Портал "Комментарии" подготовил подборку о 10 самых богатых женщинах в мире.

Самые богатые женщины мира

Общее состояние 10 самых богатых женщин мира составляет 468 миллиардов долларов. У большинства женщин есть американское гражданство, однако лидером рейтинга стала французская предпринимательница. Предлагаем ознакомиться с топ-10 самых богатых женщин планеты и узнать больше об источниках их богатства.

10. Эбигейл Джонсон

Состояние: 29 миллиардов долларов

Источник богатства: Fidelity Investments

Гражданство: США

Эбигейл Джонсон возглавляет одну из крупнейших инвестиционных компаний мира — Fidelity Investments, управляющую активами на сумму 4,9 триллиона долларов. Она владеет 28,5% акций компании, основанной ее дедом в 1946 году. Благодаря удачным шагам Джонсон приумножила свой капитал в 2024 году и вернулась в топ-10 самых богатых женщин.

9. Джина Райнхарт

Состояние: 30,8 миллиарда долларов

Источник богатства: Hancock Prospecting Group

Гражданство: Австралия

Самый богатый человек в Австралии Джина Райнхарт унаследовала бизнес от своего отца Лэнга Хэнкока, скончавшегося в 1992 году. После его смерти она превратила Hancock Prospecting Group в лидера горнодобывающей отрасли Австралии, а ее состояние выросло на 14% за последний год и составляет более 30 миллиардов долларов.

8. Мириам Адельсон

Состояние: 32 миллиарда долларов

Источник богатства: Las Vegas Sands

Гражданство: США

После смерти Шелдона Адельсона в 2021 году его жена Мириам Адельсон унаследовала более половины акций компании Las Vegas Sands – одного из крупнейших в мире операторов казино. После наследования, Мириам, которая является врачом по образованию, пожертвовала более миллиарда долларов на открытие лекарств и финансирование программ медицинских исследований.

7. Рафаэла Апонте-Диамант

Состояние: 33,1 миллиарда долларов

Источник богатства: MSC

Гражданство: Швейцария, Италия

Рафаэла Апонте-Диамант вместе с мужем Джанлуиджи Апонте в 1970 году основали MSC, которая превратилась в крупнейшую в мире судоходную компанию. Каждый из них владеет 50% акций компании. В противоположность другим женщинам в рейтинге Рафаэла была основательницей компании, а не получила состояние по наследству или после развода.

6. Савитри Джиндал

Состояние: 33,5 миллиарда долларов

Источник богатства: Jindal Group

Гражданство: Индия

Самая богатая женщина Индии Савитри Джиндал получила свое состояние после смерти мужа и основателя сталеварной компании Jindal Group Ома Пракаша Джиндала в 2005 году. Благодаря повышению цены на сталь и росту акций компании Савитри Джиндал поднялась в рейтинге самых богатых женщин с 12-го места в прошлом году.

5. Маккензи Скотт

Состояние: 35,6 миллиарда долларов

Источник богатства: Amazon

Гражданство: США

Бывшая жена Джеффа Безоса Маккензи Скотт получила 4% акций Amazon после развода в 2019 году. Скотт активно жертвует на благотворительность и уже передала более 17 миллиардов долларов на разные нужды.

4. Жаклин Марс

Состояние: 38,5 миллиарда долларов

Источник богатства: Mars Inc.

Гражданство: США

Жаклин Марс вместе со своим братом Джоном Марсом владеет компанией производителем сладостей и кормов для животных Mars Inc. В частности, эта компания имеет такие известные бренды, как M&Ms и Pedigree. Компанию основал их дед Фрэнк Марс в 1911 году.

3. Джулия Кох

Состояние: 64,3 миллиарда долларов

Источник богатства: Koch Industries

Гражданство: США

Тройку лидеров самых богатых женщин мира замыкает американка Джулия Кох. После смерти мужа она унаследовала его компанию Koch Industries. Сейчас ее состояние оценивается в размере 64,3 млрд долларов.

2. Элис Уолтон

Состояние: 72,3 миллиарда долларов

Источник богатства: Walmart

Гражданство: США

Второе место в списке самых богатых женщин планеты занимает американка Элис Уолтон, получившая в наследство от отца корпорацию розничной торговли Walmart. 73-летняя Элис Уолтон в 2024 году имеет состояние в размере 72,3 млрд долларов.

1. Франсуаза Бетанкур-Майерс

Состояние: 99,5 миллиарда долларов

Источник богатства: L'Oréal

Гражданство: Франция

Четвертый год подряд самой богатой женщиной признается наследница косметической компании L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс. В конце 2024 года состояние 71-летней француженки оценивается в размере 99,5 млрд долларов. Она получила наследство стоимостью 39,5 миллиарда долларов в 2017 году от матери Лилиан Бетанкур и с годами приумножила свой капитал.

Вот краткий итог всех самых богатых женщин, попавших в рейтинг.

Топ-10 самых богатых женщин в мире:

1. Франсуаза Бетанкур-Майерс – 99,5 миллиарда долларов

2. Элис Волтон – 72,3 миллиарда долларов

3. Джулия Кох – 64,3 миллиарда долларов

4. Жаклин Марс – 38,5 миллиарда долларов

5. Маккензи Скотт – 35,6 миллиарда долларов

6. Савитри Джиндал – 33,5 миллиарда долларов

7. Рафаэла Апонте-Бриллиант — 33,1 миллиарда долларов

8. Мириам Адельсон – 32 миллиарда долларов

9. Джина Райнхарт – 30,8 миллиарда долларов

10. Эбигейл Джонсон – 29 миллиардов долларов

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 самых богатых женщин мира в 2023 году.

Также "Комментарии" писали о рейтинге самых богатых украинцев в 2024 году.