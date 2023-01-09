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Санкции в действии: российская нефть Urals торгуется ниже лимитов G7

Флагманская российская нефть торгуется ниже 60 долларов за баррель

сегодня, 20:05
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Автор:

Давиденко Евгения

Нефть марки Urals в пятницу стоила около 38 долларов за баррель. Эта стоимость значительно ниже лимита, установленного Группой семи — после санкций ЕС, направленных снизить доходы Кремля от продажи черного золота. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Bloomberg

Санкции в действии: российская нефть Urals торгуется ниже лимитов G7

Фото: https://pixabay.com/

Иностранное издание ссылается на данные, предоставленные Argus Media. Так, российский сорт нефти Urals стоил $37,80 за баррель в порту Балтийского моря Приморск. В то время как сорт Brent в тот же день торговался на уровне более чем вдвое выше – 78,57 долларов.

В издании предполагается, что главным фактором снижения цены стала потеря европейского рынка, заставившая россию идти на поводу у Китая и Индии.

“Из-за того, что танкерам приходится плыть тысячи миль дальше, чтобы доставить груз из западных российских портов этим покупателям, стоимость фрахта резко возросла. Это вынудило снизить цену барреля, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока”, — пишет Bloomberg.

Сложно понять, как россия может отреагировать на такие низкие ценовые уровни, отмечают авторы издания. С одной стороны, ей необходимы любые доходы, которые она может получить, чтобы финансировать войну в Украине. Но слишком большое падение может заставить Москву сократить производство, о чем уже оговорились в Кремле.

Как известно, 5 декабря Европейский Союз почти прекратил импорт сырой нефти из страны по морю. Таким образом, россия потеряла свой главный экспортный рынок. В то же время, страны ЕС объединились с индустриально развитыми странами Большой семерки, установив еще и ограничения на цены поставок из россии. Таким образом, любой желающий получить доступ к западным услугам — в частности стандартному отраслевому страхованию, а также ряд других вещей — может это сделать только при условии, что он заплатит не выше 60 долларов за баррель.

Мы ранее писали , что поставки трубопроводного газа из рф в Европу упали до постсоветского минимума.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-09/russia-s-flagship-oil-is-trading-at-half-global-prices-with-tiny-pool-of-buyers
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