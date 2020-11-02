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Главная Новости Бизнес финансы СБУ закупила новые внедорожники на 23 миллиона гривен
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СБУ закупила новые внедорожники на 23 миллиона гривен

Автопарк СБУ пополнится автомобилями серого цвета, стоимость одной составляет 708 тысяч гривен

сегодня, 21:50
Автор:

Диденко Светлана

Согласно системе "Прозорро" стало известно, что Департамент хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины ждет легковые автомобили спец.назначения за 23 млн грн.

СБУ закупила новые внедорожники на 23 миллиона гривен

Фото: infocar.ua

По результатам тендера ООО "Автоберег" заказал 32 кроссоверы Hyundai Tucson, 2.0 6A / T, 2WD Dynamic 2020 года. Автопарк планируют пополнить автомобилями серого цвета, который стоит 708 000 гривен за машину.

Среди характеристик автомобиля автоматическая коробка передач, круиз-контроль, дистанционный чип-ключ, подушки безопасности, система кондиционирования и обогрева. Из дополнительного оснащения СБУ закупило резиновые коврики, металлическую защиту двигателя, защитную сетку бампера, сигнально-громкоговорящие устройства мощностью 150 Вт и световой сигнал синего цвета с магнитным держателем 12V.

В салоне авто с такой комплектацией будет стоить 721,6 тыс. грн.

На торгах единственным конкурентом победителя было ООО "Дар-Авто", который предложил выше на 2,4 тыс. Сумму. Фирмы не торговались во время аукциона.

Победитель тендера ООО "Автоберег" является дилером импортера автомобилей Hyundai в Украине — ООО "Хюндай Мотор Украина" из группы "Богдан" експервого заместителя секретаря СНБОУ Олега Гладковского.

Как отмечалось, в 2018-м ООО "Автоберег" и ООО "Дар-Авто" разыграли 2800000 грн за электромобили Hyundai Ioniq для Национального банка Украины.

"Комментарии" сообщали, что 70% водителей не знают, зачем нужны электронные помощники в автомобиле.


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Источник: Наші Гроші
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