СБУ закупила новые внедорожники на 23 миллиона гривен

Согласно системе "Прозорро" стало известно, что Департамент хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины ждет легковые автомобили спец.назначения за 23 млн грн.



Фото: infocar.ua

По результатам тендера ООО "Автоберег" заказал 32 кроссоверы Hyundai Tucson, 2.0 6A / T, 2WD Dynamic 2020 года. Автопарк планируют пополнить автомобилями серого цвета, который стоит 708 000 гривен за машину.

Среди характеристик автомобиля автоматическая коробка передач, круиз-контроль, дистанционный чип-ключ, подушки безопасности, система кондиционирования и обогрева. Из дополнительного оснащения СБУ закупило резиновые коврики, металлическую защиту двигателя, защитную сетку бампера, сигнально-громкоговорящие устройства мощностью 150 Вт и световой сигнал синего цвета с магнитным держателем 12V.

В салоне авто с такой комплектацией будет стоить 721,6 тыс. грн.

На торгах единственным конкурентом победителя было ООО "Дар-Авто", который предложил выше на 2,4 тыс. Сумму. Фирмы не торговались во время аукциона.

Победитель тендера ООО "Автоберег" является дилером импортера автомобилей Hyundai в Украине — ООО "Хюндай Мотор Украина" из группы "Богдан" експервого заместителя секретаря СНБОУ Олега Гладковского.

Как отмечалось, в 2018-м ООО "Автоберег" и ООО "Дар-Авто" разыграли 2800000 грн за электромобили Hyundai Ioniq для Национального банка Украины.

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