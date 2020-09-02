«Сегодня Мультимедиа», «Масави», «1+1»: кто будет председателем правления Украинского медиа холдинга

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), обнародовало список компаний, изъявивших желание принять участие в повторно м конкурсе и по отбору управляющего "Украинский медиа холдинг". Об этом говорится на официальном сайте АРМА.

Прием документов для участия в конкурсе завершен на прошлой неделе, 28 августа.

Фото: Скриншот maps.yandex.ru

Стать управляющим УМХ изъявили желание 6 компаний, а именно:

ООО "Издательский Дом Масави"

ООО "Коммуникационный Хаб" Экономика "

ООО "Сегодня Мультимедиа"

ООО "Объединенная Медиа Группа"

ООО "Издательство Украинский Медиа Дом"

ООО "1+1 Интернет"

Представленные коммерческие предложения в виде суммы гарантийного платежа от компаний-конкурсантов варируются в диапазоне от 1 грн до 5 млн грн. При этом некоторые максимальные предложения более чем вдвое превышают цифры, заявленные во время первого конкурсного отбора.

О тщательной подготовке к конкурсу среди участников свидетельствуют факты консультаций с аудиторскими компаниями "большой четверки" при разработке программ по управлению активом.

Сейчас АРМА анализирует содержание документов от кандидатов, оценивая правильность юридических аспектов, таких как оформление документов, экономические предложения, прогнозируемые плановые доходы, минимальные суммы платежей в бюджет, а также опыт компаний и их деловую репутацию.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, кому достанется конфискован "Украинский медиахолдинг".









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