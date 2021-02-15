Схема "скрытой покупки": уход от налогов и заработок на потребителях

Стало известно, как крупнейшие сети по продаже электроники и бытовой техники зарабатывают на покупателях и скрываются от налогообложения. За три года украинцы, покупая бытовую технику, переплатили сетевикам 3,5 млрд грн за ненужный им электронный контент, который шел в одном чеке с основным товаром и маркировался как программное обеспечение к этому товару, а государство недополучило свыше 700 млн грн НДС.

Бытовая техника - фото из открытых источников

Об этом сообщил в своем материале ТК "Дон Кихот".

"Мы уже не раз писали о простой и циничной до безобразия схеме уклонения от уплаты НДС и надувательстве потребителей крупными сетями по продаже оргтехники. Напомним о ней ещё раз и посмотрим на ситуацию через призму новых разъяснений от Минфина. Итак, вы берете товар и обнаруживаете, что в чеке значится не только выбранный вами пылесос или смартфон – вторым товаром идет некое программное обеспечение к основной покупке. Напомним, согласно существующему законодательству, ПО не облагается налогом. Но на поверку к программному обеспечению как таковому эти товары не имеют никакого отношения. Речь идет об обычном контенте, который каждый из нас может получить бесплатно: электронных книгах рецептов, своде инструкций по эксплуатации и пр",- сообщается в материале.

При этом, согласно налоговой консультации, утвержденной приказом Минфина № 842 от 31.12.2020, операция по предоставлению доступа к контенту, существующему в электронной форме не является поставкой программной продукции и подлежит налогообложению НДС в общеустановленном порядке.

Выдавая контент за ПО, сетевики избегают уплаты НДС и принуждают покупателей к ненужному приобретению, заставляя при этом платить на 5-20% больше фактической стоимости товара. Кстати, доступ к такому контенту стоит в разных случаях по-разному и зависит от маржи товара: чем выше маржа, тем дороже доступ.

По данным источника, к такой схеме, в частности, прибегают сети электроники и бытовой техники "Фокстрот" и "Комфи". В первом случае в чек вносится продажа доступа к контенту, существующему в электронной форме (приложение Patee recipes), которое можно легко скачать в интернете. По озвученной информации, данная схема использовалась последние три года, в результате чего бюджет не получил НДС в сумме 338 млн грн.

В свою очередь, "Комфи" вносит в чек продажу доступа к контенту, существующему в электронной форме Comfy Helper (это помощник по начальному запуску и изучению всего ассортимента техники, которая реализуется в сети). Тем временем, сама инструкция к конкретному устройству в бумажном виде находится в коробке с товаром, однако доступ к ней в электронном виде сеть продает отдельно. Как результат, за последние несколько лет бюджет не получил НДС в сумме более 390 млн грн, подчеркивают авторы материала.





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