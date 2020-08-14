Сколько из семейного бюджета в месяц украинцы отдают на лекарства: результат опроса

Каждый четвертый украинец ежемесячно тратит из семейного бюджета от 200 до 500 грн на лекарства, а 9% жителей Украины - более 2000 грн. Об этом свидетельствует новый опрос Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива".

Так, 15% опрошенных сообщили, что в среднем в месяц тратят на лекарства и лечение до 200 грн, 24% - от 200 до 500 грн, 19% - от 500 до 1000 грн, 7% - от 1000 до 2000 грн, и почти 9% -более 2000 грн. Еще 13% украинцев заявили, что не отдают на лекарства никаких средств. При этом, опрос выявил такую тенденцию: с возрастом расходы украинцев на лекарства и лечение значительно возрастают.

Среди главных проблем в сферах медицины и фармацевтики опрошенные отметили следующие: рост цен на востребованные лекарства (41%), нехватка квалифицированной врачебной помощи при болезни (27%), сдача анализов или прохождение диагностики только за деньги (20%), осложнение процедуры записи к врачу или получения справок (19%) и ухудшение ситуации с быстрым и качественным оказанием неотложной помощи (19%).

Напомним, перечень бесплатных препаратов по программе "Доступные лекарства" увеличился.

Ранее сообщалось, когда могут подешеветь лекарства в Украине.

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