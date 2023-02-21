Сколько из обещанных ЕС денег Украина уже получила

Согласно анализу международной финансовой поддержки, Министерство финансов Украины получило 31 миллиард евро к декабрю 2022 года из 64 миллиарда евро, обещанных западными странами с начала полномасштабной войны, пишут "Комментарии" со ссылкой на 24 канал. Об этом свидетельствуют данные исследования Кильского института мировой экономики.



Финансовая помощь Украине

ЕС и Европейский инвестиционный банк в сумме пообещали предоставить Украине около 30 миллиардов евро с начала рашистского вторжения, что является самой большой частью бюджетной поддержки Запада для Украины. Однако 17,5 миллиарда евро из этой суммы еще не поступили в Киев. Говорят украинские экономисты, что есть проблема с выплатами в том, что они изменчивы, часто задерживаются и поступают нестабильно.

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"Худшая ситуация была прошлым летом, когда многое обещали, но мало выполняли, - говорит основатель Киевской школы экономики и советник в администрации президента Украины Тимофей Милованов.





В ноябре прошлого года ЕС пересмотрел структуру выплат поддержки, пообещав "регулярную и предполагаемую финансовую помощь" в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год с поступлениями около 1,5 миллиарда евро в месяц. Министерство финансов Украины в свою очередь отмечает, что в прошлом году дефицит госбюджета составил 5 миллиардов долларов в месяц.

"Даже с помощью международных партнеров не удалось полностью профинансировать этот дефицит, – говорится в заявлении министерства. – В 2022 году были "задержки с предоставлением Украине уже объявленного финансирования", заявили в министерстве, этот пробел Киев пытался восполнить, печатая больше денег, "что в свою очередь имело негативные последствия".

Государственные финансисты заявили, что прогнозируется дефицит в размере 38 миллиардов долларов на 2023 год, что меньше, чем в прошлом году, и что приоритетом остается привлечение средств от стран-доноров и международных финансовых учреждений.

"Мы ожидаем получить своевременное, ритмичное и предполагаемое финансирование от международных партнеров", — заявили в министерстве, добавив, что на прошлой неделе достигли предварительного соглашения с МВФ, которое может проложить путь к полноценной программе финансовой помощи.









В отчете Центра экономических стратегий подсчитали, что с 24 февраля на 14 декабря от международных партнеров в бюджет Украины от иностранных партнеров поступило 28,1 миллиарда долларов. Среди этих средств примерно 12 млрд грн – это гранты. Вклад международных партнеров составил 60% всего дополнительного финансирования, который получил украинский бюджет.



" Наибольший вклад в украинский госбюджет внесли США, ЕС, Германия, Канада, Великобритания. Помощь от этих стран составляет треть расходов украинского сводного бюджета-2022 ", – констатируют в Центре экономических стратегий.

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