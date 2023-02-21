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Сколько из обещанных ЕС денег Украина уже получила

Спасти бюджет Украины в условиях войны может только привлечение средств от стран-доноров и международных финансовых учреждений

сегодня, 20:37
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Автор:

Моесеенко Валентина

Согласно анализу международной финансовой поддержки, Министерство финансов Украины получило 31 миллиард евро к декабрю 2022 года из 64 миллиарда евро, обещанных западными странами с начала полномасштабной войны, пишут "Комментарии" со ссылкой на 24 канал. Об этом свидетельствуют данные исследования Кильского института мировой экономики.

Сколько из обещанных ЕС денег Украина уже получила

Финансовая помощь Украине

ЕС и Европейский инвестиционный банк в сумме пообещали предоставить Украине около 30 миллиардов евро с начала рашистского вторжения, что является самой большой частью бюджетной поддержки Запада для Украины. Однако 17,5 миллиарда евро из этой суммы еще не поступили в Киев. Говорят украинские экономисты, что есть проблема с выплатами в том, что они изменчивы, часто задерживаются и поступают нестабильно.


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"Худшая ситуация была прошлым летом, когда многое обещали, но мало выполняли, - говорит основатель Киевской школы экономики и советник в администрации президента Украины Тимофей Милованов.

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В ноябре прошлого года ЕС пересмотрел структуру выплат поддержки, пообещав "регулярную и предполагаемую финансовую помощь" в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год с поступлениями около 1,5 миллиарда евро в месяц. Министерство финансов Украины в свою очередь отмечает, что в прошлом году дефицит госбюджета составил 5 миллиардов долларов в месяц.

"Даже с помощью международных партнеров не удалось полностью профинансировать этот дефицит, – говорится в заявлении министерства. – В 2022 году были "задержки с предоставлением Украине уже объявленного финансирования", заявили в министерстве, этот пробел Киев пытался восполнить, печатая больше денег, "что в свою очередь имело негативные последствия".

Государственные финансисты заявили, что прогнозируется дефицит в размере 38 миллиардов долларов на 2023 год, что меньше, чем в прошлом году, и что приоритетом остается привлечение средств от стран-доноров и международных финансовых учреждений.

"Мы ожидаем получить своевременное, ритмичное и предполагаемое финансирование от международных партнеров", — заявили в министерстве, добавив, что на прошлой неделе достигли предварительного соглашения с МВФ, которое может проложить путь к полноценной программе финансовой помощи.

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В отчете Центра экономических стратегий подсчитали, что с 24 февраля на 14 декабря от международных партнеров в бюджет Украины от иностранных партнеров поступило 28,1 миллиарда долларов. Среди этих средств примерно 12 млрд грн – это гранты. Вклад международных партнеров составил 60% всего дополнительного финансирования, который получил украинский бюджет.

" Наибольший вклад в украинский госбюджет внесли США, ЕС, Германия, Канада, Великобритания. Помощь от этих стран составляет треть расходов украинского сводного бюджета-2022 ", – констатируют в Центре экономических стратегий.

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