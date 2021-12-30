Сколько можно было заработать на криптовалюте в 2021 году, инвестировав 1000 долларов

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Денис Подставной
Специалисты подсчитали сколько можно было заработать на криптовалюте в 2021 году. Об этом пишет издание CNBC.
Bitcoin. Фото из открытых источников
Уходящий год стал знаменательным для криптовалюты, когда цифровые монеты, такие как Bitcoin и Degecoin, достигли рекордных высот и сделали инвесторов миллионерами. По данным СМИ, общий рынок криптовалют в 2021 году на короткое время превысил три триллиона долларов.
Телеканал подсчитал сколько бы заработали инвесторы, вложив в начале 2021 года тысячу долларов в разные криптовалюты.
Bitcoin:
В январе 2021 года цена на одну монету Bitcoin составляла 29 290 долларов, в конце декабря уже свыше 47 тысяч долларов. Таким образом, инвестировав тысячу долларов в данную криптовалюту можно было бы получить 0,034 токена, которые по состоянию на 30 декабря стояли бы приблизительно 1632 доллара.
Ethereum:
•Стоимость в начале года — 730 долларов;
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