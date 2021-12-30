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Сколько можно было заработать на криптовалюте в 2021 году, инвестировав 1000 долларов

2021 год стал знаменательным для криптовалюты, когда цифровые монеты, такие как Bitcoin и Degecoin, достигли рекордных высот

сегодня, 16:40
Автор:

Денис Подставной
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Специалисты подсчитали сколько можно было  заработать на криптовалюте в 2021 году. Об этом пишет издание CNBC. 

Сколько можно было заработать на криптовалюте в 2021 году, инвестировав 1000 долларов

Bitcoin. Фото из открытых источников

Уходящий год стал знаменательным для криптовалюты, когда цифровые монеты, такие как Bitcoin и Degecoin, достигли рекордных высот и сделали инвесторов миллионерами. По данным СМИ, общий рынок криптовалют в 2021 году на короткое время превысил три триллиона долларов.

Телеканал подсчитал сколько бы заработали инвесторы, вложив в начале 2021 года тысячу долларов в разные криптовалюты. 

Bitcoin:

В январе 2021 года цена на одну монету Bitcoin составляла 29 290 долларов, в конце декабря уже свыше 47 тысяч долларов. Таким образом, инвестировав тысячу долларов в данную криптовалюту можно было бы получить 0,034 токена, которые по состоянию на 30 декабря стояли бы приблизительно 1632 доллара. 

Ethereum:

Стоимость в начале года — 730 долларов;

Cтоимость в конце 2021 года - 3 740 долларов. 

Покупка  на тысячу долларов 1 января по цене 730 долларов теперь будет стоить около 5 226 долларов.

Solana:
•1 января — 1,53 доллара;
•30 декабря — 173 доллара.
Инвестировав тысячу долларов в данную цифровую валюту, в конце года можно было бы получить около 118 тысяч долларов.

Dogecoin:

• В начале года монета стоила 0,0056 доллара;
• Цена 30 декабря - 0,17 доллара.
1000 долларов за один год превратилась бы в 32 тысячи. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что впервые в истории за месяц госдолг Украины вырос более чем на 1,5 млрд долларов. Политический эксперт прогнозирует, что это еще не предел и в январе будет установлен новый антирекорд по росту госдолга.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что правительство одобрило финансовый план для государственного перевозчика АО "Укрзалізниця" на 2022 год.


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Источник: https://www.cnbc.com/2021/12/28/how-much-youd-have-if-you-invested-1000-in-top-cryptocurrencies.html
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