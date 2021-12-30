Сколько можно было заработать на криптовалюте в 2021 году, инвестировав 1000 долларов

Специалисты подсчитали сколько можно было заработать на криптовалюте в 2021 году. Об этом пишет издание CNBC.

Bitcoin. Фото из открытых источников

Уходящий год стал знаменательным для криптовалюты, когда цифровые монеты, такие как Bitcoin и Degecoin, достигли рекордных высот и сделали инвесторов миллионерами. По данным СМИ, общий рынок криптовалют в 2021 году на короткое время превысил три триллиона долларов.

Телеканал подсчитал сколько бы заработали инвесторы, вложив в начале 2021 года тысячу долларов в разные криптовалюты.

Bitcoin:

В январе 2021 года цена на одну монету Bitcoin составляла 29 290 долларов, в конце декабря уже свыше 47 тысяч долларов. Таким образом, инвестировав тысячу долларов в данную криптовалюту можно было бы получить 0,034 токена, которые по состоянию на 30 декабря стояли бы приблизительно 1632 доллара.

Ethereum:

•Стоимость в начале года — 730 долларов;

• Cтоимость в конце 2021 года - 3 740 долларов.





Покупка на тысячу долларов 1 января по цене 730 долларов теперь будет стоить около 5 226 долларов.





Solana:

•1 января — 1,53 доллара;

•30 декабря — 173 доллара.

Инвестировав тысячу долларов в данную цифровую валюту, в конце года можно было бы получить около 118 тысяч долларов.





Dogecoin:



• В начале года монета стоила 0,0056 доллара;

• Цена 30 декабря - 0,17 доллара.

1000 долларов за один год превратилась бы в 32 тысячи.





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