Новый антирекорд: впервые в истории за месяц госдолг Украины вырос более чем на 1,5 млрд долларов

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Кравцев Сергей
Всего за месяц госдолг Украины вырос более чем на 1,5 млрд долларов. По данным Минфина, 30 ноября госдолг Украины составил 94,15 млрд долларов или же 2,56 триллиона грн, а это на 1,52 млрд долларов больше, чем в конце октября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт телеканала "Украина 24".
Доллары. Фото из открытых источников
Новость прокомментировал у себя в Facebook политический эксперт Виктор Бобыренко. По его словам, власти на каждом углу рассказывают, какие они профессионалы и как эффективно трудятся, а статистика говорит об обратном. И этом не какая-то непонятная статистика, а статистика Минфина. Цифры показывают, что Государственный и гарантированный государством долг Украины только за ноябрь 2021 года вырос почти на 120 миллиардов гривен, или 1,5 млрд долларов. Теперь долг Украины составляет 2,56 трлн. грн., или 94,15 млрд дол.
Бобыренко отмечает, Зеленский не стеснялся кричать с трибуны Верховной Рады: "мы впервые то, мы впервые се". Причем, кричал немного правды и на две трети блефа, лжи или желаемых предположений. А тут – упрямая вещь: Украина впервые в истории имеет такое наращивание долга за месяц и год.
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