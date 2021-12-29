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Новый антирекорд: впервые в истории за месяц госдолг Украины вырос более чем на 1,5 млрд долларов

Политический эксперт Виктор Бобыренко прогнозирует, что это еще не предел и в январе будет установлен новый антирекорд по росту госдолга

29 декабря 2021, 15:14
Автор:

Кравцев Сергей
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Всего за месяц госдолг Украины вырос более чем на 1,5 млрд долларов. По данным Минфина, 30 ноября госдолг Украины составил 94,15 млрд долларов или же 2,56 триллиона грн, а это на 1,52 млрд долларов больше, чем в конце октября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт телеканала "Украина 24".

Новый антирекорд: впервые в истории за месяц госдолг Украины вырос более чем на 1,5 млрд долларов

Доллары. Фото из открытых источников

Новость прокомментировал у себя в Facebook политический эксперт Виктор Бобыренко. По его словам, власти на каждом углу рассказывают, какие они профессионалы и как эффективно трудятся, а статистика говорит об обратном. И этом не какая-то непонятная статистика, а статистика Минфина. Цифры показывают, что Государственный и гарантированный государством долг Украины только за ноябрь 2021 года вырос почти на 120 миллиардов гривен, или 1,5 млрд долларов. Теперь долг Украины составляет 2,56 трлн. грн., или 94,15 млрд дол.

"Для понимания – бюджет страны на 2022 год – 1,49 трлн. грн. То есть, мы уже должны почти два годовых бюджета. Только не нужно здесь говорить, что это принятая мировая практика. И что сколько там триллионов американский долг. Должен напомнить: Зеленский тему долга активно использовал в информационной войне против Порошенко. Так что напоминать ему о росте долговых обязательств Украины – это правильно. Ибо нечего на зеркало пенять, когда рожа кривая", – отметил эксперт.

Бобыренко отмечает, Зеленский не стеснялся кричать с трибуны Верховной Рады: "мы впервые то, мы впервые се". Причем, кричал немного правды и на две трети блефа, лжи или желаемых предположений. А тут – упрямая вещь: Украина впервые в истории имеет такое наращивание долга за месяц и год. 

"Я вас обрадую: декабрьские показатели – побьют ноябрьские. И уже в 2022 году (и не говорите, что я не предупреждал) долг Украины превысит отметку в 100 миллиардов. Скажите Зеленскому, пусть он не забудет в новогоднюю ночь сказать нам: "впервые". Мы поаплодируем. И, кстати, основу долга этого года составляют ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа)", – резюмировал Бобыренко.

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Источник: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg
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