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Главная Новости Бизнес экономика Госдолг Украины увеличился на миллиарды: причины назвали в Минфине
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Госдолг Украины увеличился на миллиарды: причины назвали в Минфине

Министерство финансов Украины обнародовало новые данные по росту и выплатам государственного долга

сегодня, 19:53
Автор:

Наталья Некрасова

Из-за размещения еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов государственный долг Украины вырос на 20 млрд гривен (или на 1,16 млрд долларов). Такие цифры по состоянию на конец апреля 2021 года обнародовало Министерство финансов Украины.

Госдолг Украины увеличился на миллиарды: причины назвали в Минфине

Еврооблигации. Фото: invest4trade.info

Сейчас совокупный госдолг и гарантированный государством долг Украины составляют 2 трлн 534 млрд 280 млн гривен, или 91,33 млрд долларов. По сравнению с мартом 2021 года госдолг Украины увеличился на 20 млрд гривен, или на 1,16 млрд долларов.

В Минфине отметили, что госдолг увеличился на 23,27 млрд гривен, а гарантированный государством долг уменьшился на 3,26 млрд гривен.

Госдолг Украины вырос из-за размещения еврооблигаций на 1,25 млрд долларов. Их доходность — 6,875%, срок погашения — 2029 год.

За январь-апрель 2021 года Украина погасила 141,9 млрд гривен госдолга, еще 45,7 млрд гривен составили платежи по его обслуживанию.

Из 2 трлн 258 млрд гривен госдолга Украины 55,4% составляют международные кредиты (19%), еврооблигации (30,2%) и другие внешние обязательства. Внутренний госдолг Украины составляет 44,6%.

В Минфине также сообщили, что рефинансирование рыночных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на конец апреля составило 109,3%. Уровень рефинансирования ОВГЗ в гривне — 121,3%, а в долларах — 71,2%.

Для сравнения — в течение января 2021 года сумма госдолга Украины увеличилась на 6,34 млрд гривен. Государственный долг Украины за январь-февраль 2020 года из-за девальвации гривни вырос на 46 млрд гривен.

Ранее на портале "Комментарии" изучили, как сумма внешнего долга Украины менялась последние 10 лет.

Напомним, глава правительства Украины Денис Шмыгаль рассказал о положительной динамике роста экономики в сфере экспорта и об открытии новых рынков.

По его словам, экспорт украинских товаров за январь-апрель 2021 года вырос почти на 20%. Это на 3 млрд долларов больше, чем аналогичные показатели 2020 года.


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Источник: https://mof.gov.ua/uk/news/derzhavnii_borg_v_kvitni_2021_roku-2895
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