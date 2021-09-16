Сколько нужно работать в Украине, чтобы купить іPhone 13 - исследование

Во вторник, 14 сентября, корпорация Apple провела традиционную осеннюю презентацию, где были представлены новые модели смартфонов, планшеты iPad и часы Apple Watch. Известно, что цена стандартного iPhone 13 будет стартовать от 30 тыс. гривен. Стоимость флагманов от Apple iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут начинаться от 40 и 44 тыс. гривен соответственно. По данным Picodi, быстрее всех заработать на новейший смартфон от Apple смогут жители Швейцарии. Им на это необходимо всего 4,4 дня, передает OBOZREVATEL.

iPhone 13 - фото из открытых источников

Учитывая среднюю зарплату в Украине, в частности за июль, которая, по данным Государственной службы статистики, составила 14 345 гривен, украинцу придется работать около 56 дней, чтобы стать владельцем нового iPhone 13 Pro. При этом не тратя денег ни на что больше.

Отмечается, что житель США может купить такой смартфон, отработав всего 5,9 дней, а жителю Австралии и Люксембурга удастся приобрести новую модель за 6,4 дней.

Согласно результатам исследования, чтобы заполучить iPhone 13 Pro, дольше всех придется работать жителям Турции — 92,5 дней. А вот филиппинцам и бразильцам необходимо отработать 90,2 и 79,2 дней соответственно.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что компания Apple признала, что некоторые экземпляры смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro имеют производственный брак. Отмечается, что проблема заключается в работе динамиков на смартфонах. В частности, в компании отметили, что у iPhone 12 и iPhone 12 Pro могут возникать неполадки со звуком.

Также известно, что с компанией Apple ведутся переговоры, чтобы Siri заговорила на украинском. Ранее, Apple опубликовали у себя на сайте вакансию аналитика аннотаций со знанием украинского языка.





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