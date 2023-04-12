Сколько времени нужно украинцу, чтобы заработать миллион долларов

Украинец со средней месячной зарплатой может заработать один миллион долларов за 215 лет и 10 месяцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Picodi.

Украинцы не успеют за жизнь заработать 1 млн долларов. Фото из открытых источников

Аналитики Picodi посчитали за сколько времени жители разных стран мира смогут заработать один миллион долларов, если будут получать среднюю зарплату. В исследовании было проанализировано 102 страны мира.

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Согласно анализу ресурса граждан Украины, со средней зарплатой должен работать 215 лет и 10 месяцев, чтобы получить один миллион гривен. Таким образом, Украина заняла 86 место в рейтинге. Вблизи Украины оказались такие страны, как Руанда, Доминиканская Республика, Марокко, Азербайджан. Соседняя из Украины Польша попала на 40 место – 77 лет 9 месяцев.

Быстрее всего такую сумму могут заработать жители Швейцарии – 14 лет 3 месяца. На втором месте оказались жители Сингапура – 16 лет 11 месяцев, а тройку лидеров замыкает Люксембург – 17 лет 4 месяца. США в рейтинге оказалось на 4 строчке — 19 лет и 10 месяцев.

Дольше всего потратят получение одного миллиона долларов потратят жители Пакистана – 621 год и 3 месяца.

Просмотреть результаты всех проанализированных 102 стран мира можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что о рейтинге стран по минимальной зарплате в 2023 году. Исследование минимальной зарплаты показало, что в Украине она одна из самых низких – 146 долларов.

Также "Комментарии" писали о рейтинге самых дорогих картин мира: неожиданные лидеры. Пять самых дорогих картин мира было продано почти за 1,5 млрд долларов.